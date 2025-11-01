Ca sĩ Siu Black: 'Tôi đã phục hồi nhanh hơn mong đợi'

Ngày 1.11, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã làm các thủ tục liên quan để ca sĩ Siu Black xuất viện trong tình trạng sức khỏe đã hồi phục.



Thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, kết quả hồi phục tích cực của ca sĩ Siu Black là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Tập thể bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tặng hoa chúc mừng ca sĩ Siu Black được xuất viện ẢNH: CTV

Trước đó, ca sĩ Siu Black nhập viện tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong tình trạng sức khỏe yếu, bị bệnh nền, viêm phổi nặng… Các bác sĩ của bệnh viện đã khẩn trương hội chẩn với nhiều bác sĩ giỏi ở Hà Nội để đưa ra phác đồ điều trị thích hợp cho bệnh nhân. "Họa mi núi rừng" đã phải thở oxy một thời gian.

Bác sĩ CKII Bùi Trường Giang, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn, đồng thời là Trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết: "Ngay khi nhập viện, ca sĩ Siu Black được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và điều trị tích cực theo phác đồ phù hợp. Trong suốt thời gian nằm viện, sức khỏe của nữ ca sĩ được theo dõi sát sao, đồng thời đã nhận được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế".

Ca sĩ Siu Black vui mừng: "Tôi thật sự cảm ơn các bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Suốt những ngày điều trị, tôi cảm nhận được sự tận tâm, chuyên nghiệp và gần gũi. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của mọi người, tôi đã hồi phục nhanh hơn mong đợi".