Văn hóa

Nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ

Cao Hân
Cao Hân
30/10/2025 11:30 GMT+7

Nữ ca sĩ Na Tang, giọng ca nổi tiếng thập niên 1980-1990, đã qua đời ở tuổi 59. Cô đã trút hơi thở cuối cùng sau một hành trình 30 năm kiên cường chiến đấu với bệnh lupus ban đỏ.

Ngày 29.10, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nữ ca sĩ Na Tang đã qua đời, khiến người hâm mộ và đồng nghiệp bàng hoàng, thương tiếc. Theo China Times, dù cô ra đi từ ngày 16.10, thông tin được giữ kín theo nguyện vọng của gia đình.

Nữ ca sĩ Yvonne Cheng, một người bạn của Na Tang, xác nhận cô đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người chồng gốc Do Thái, doanh nhân Tạ Trí Vĩ.

Theo Yvonne Cheng, Na Tang muốn giữ kín bệnh tình của mình. Một người bạn thân thường xuyên đến thăm cô trong năm cuối đời đã chia sẻ chi tiết đầy xúc động: “Người bạn ấy nói rằng, lần cuối đến gặp cô là một tháng trước, và khi bước ra khỏi nhà, anh ấy đã khóc”.

Nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ- Ảnh 1.

Ca sĩ Na Tang, giọng ca nổi tiếng thập niên 1980-1990, đã qua đời ở tuổi 59

ẢNH: FBNV

Hành trình 30 năm "chung sống" với bệnh tật

Sự ra đi của Na Tang khép lại một cuộc chiến bền bỉ gần 3 thập kỷ. Năm 1994, cô phát hiện mình mắc bệnh tự miễn. Sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, cô bắt đầu tìm đến yoga.

Năm ngoái, cô tiết lộ với truyền thông rằng mình đang điều trị bệnh lupus tái phát. Dù những năm sau đó, cơ thể cô liên tục phải đối mặt với lupus và cả chứng viêm cứng khớp cột sống, cô chưa bao giờ đầu hàng. Cô học cách "chung sống" với bệnh tật, biến yoga thành lẽ sống.

Cô không chỉ trở thành giáo viên yoga mà còn dùng chính trải nghiệm của mình để giúp đỡ người khác. Cô thành lập Hội yoga Na Tang năm 2012, từng mở lớp dạy miễn phí cho bệnh nhân khuyết tật và dẫn nhân viên đến các bệnh viện, trại trẻ mồ côi cắt tóc từ thiện.

Nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ- Ảnh 2.

Cô không chỉ trở thành giáo viên yoga mà còn dùng chính trải nghiệm của mình để giúp đỡ người khác

ẢNH: FBNV

Na Tang: Từ tuổi thơ nghèo khó đến biểu tượng nghị lực

Na Tang sinh năm 1966 tại Đài Loan, là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Hoa ngữ thập niên 1980-1990. Xuất thân nghèo khó, cô sớm phải đi làm thêm nhưng đã nỗ lực vươn lên, phát hành album đầu tay vào năm 1986.

Tên tuổi của cô gắn liền với các bản hit như Xa cầuTự do, cũng như vai diễn Dương Hồng trong phim Return the Pearl to Thee (1987).

Năm 2017, cô tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên doanh nhân Tạ Trí Vĩ. Gần 4 thập niên hoạt động nghệ thuật, Na Tang không chỉ được yêu mến bởi giọng hát dịu dàng, mà còn bởi một nghị lực bền bỉ, một tinh thần thép trước những biến cố lớn của cuộc đời.

