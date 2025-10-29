'Cậu bé đẹp nhất thế giới' qua đời

Theo The Guardian, thông tin về sự ra đi của Björn Andrésen được đạo diễn Kristian Petri và Kristina Lindström, những người thực hiện bộ phim tài liệu The most beautiful boy in the world (2021) về cuộc đời ông, xác nhận đầu tiên.

Ngày 27.10, con gái của ông cũng chia sẻ tin buồn trên Instagram, cho biết ông đã qua đời vào ngày 25.10. Nguyên nhân cái chết chưa được công bố, nhưng tin tức này đã khép lại 70 năm cuộc đời đầy giông bão của ông và một lần nữa khuấy động ký ức về một trong những bi kịch nổi tiếng nhất của ngành giải trí.

Björn Andrésen qua đời ở tuổi 70 ẢNH: The Guardian

Björn Andrésen: Vẻ đẹp trở thành lời nguyền

Sinh năm 1955 tại Stockholm (Thụy Điển), Björn Andrésen có vai diễn đầu tiên năm 1970. Nhưng chỉ một năm sau, ở tuổi 15, cái tên ông vụt sáng toàn cầu khi được đạo diễn huyền thoại Luchino Visconti chọn vào vai Tadzio trong kiệt tác Death in Venice (1971).

Trong phim, Tadzio là một thiếu niên Ba Lan có vẻ đẹp siêu thực, thanh tú, người trở thành nỗi ám ảnh của một nhà soạn nhạc lớn tuổi (do Dirk Bogarde thủ vai). Vẻ đẹp đó khiến Andrésen trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm. Đạo diễn Visconti đã công khai gọi ông là "cậu bé đẹp nhất thế giới" và danh xưng đó như một lời nguyền đã bám riết lấy ông suốt phần đời còn lại.

“Tôi cảm thấy mình như một con vật quý hiếm bị nhốt trong lồng”, ông cay đắng chia sẻ với The Guardian vào năm 2003. Trong bộ phim tài liệu The most beautiful boy in the world, Andrésen thậm chí còn nói thẳng rằng việc tham gia Death in Venice đã hoàn toàn phá hỏng cuộc đời ông.

Cái giá của vẻ đẹp vĩnh cửu

Vẻ đẹp của Tadzio đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Nó không chỉ đóng đinh Björn Andrésen vào một hình ảnh duy nhất mà còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho văn hóa đại chúng, đặc biệt là manga Nhật Bản. Ông là nguyên mẫu của Gilbert trong Kaze to Ki no Uta và là nguồn cảm hứng cho nhiều nhân vật kinh điển như Howl (Howl’s moving castle) hay Ash Lynx (Banana fish).

Ông kể lại việc bị đoàn làm phim, khi đó ông mới 15 tuổi, đưa đến các câu lạc bộ đêm dành cho người đồng tính, bị đối xử như một món hàng trưng bày và bị cuốn vào vòng xoáy của những sự kiện người lớn mà ông không thể kiểm soát.

Ông là nguyên mẫu của Gilbert trong Kaze to Ki no Uta Ảnh: Chụp màn hình

Chuỗi bi kịch không lối thoát

Cuộc đời của Andrésen là một chuỗi bi kịch nối tiếp. Mẹ ông tự sát khi ông mới 10 tuổi và ông được bà ngoại nuôi dưỡng, người đã hướng ông đến con đường diễn xuất và người mẫu.

Về sau, ông kết hôn với nữ thi sĩ Suzanna Roman và có hai người con. Bi kịch lớn nhất ập đến khi con trai út của họ qua đời vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) khi mới 9 tháng tuổi. Cú sốc này khiến hôn nhân của ông tan vỡ, đẩy ông lún sâu vào trầm cảm và nghiện rượu.

Cuộc đời của Andrésen là một chuỗi bi kịch nối tiếp ẢNH: The Guardian

Dù đã nỗ lực thoát khỏi cái bóng của Tadzio, tham gia hơn 30 bộ phim (chủ yếu ở Thụy Điển), làm người mẫu và thậm chí là nghệ sĩ keyboard cho một ban nhạc, ông không bao giờ tìm lại được sự nghiệp như mong muốn. Vai diễn cuối cùng của ông là một vai nhỏ trong bộ phim kinh dị Midsommar (2019). Ông cho biết, chính cô con gái Robine là người đã giúp ông vượt qua những giai đoạn bế tắc nhất của cuộc đời.