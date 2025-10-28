Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Bác sĩ thông tin tình hình sức khỏe của ca sĩ Siu Black

Trần Hiếu
Trần Hiếu
28/10/2025 11:14 GMT+7

Sức khỏe của ca sĩ Siu Black đang có chuyển biến tích cực sau khi nhập viện và được điều trị theo phác đồ của các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đưa ra.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 28.10, các bác sĩ đầu ngành của bệnh viện này đã tổ chức hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ đầu ngành ở Hà Nội vào tối 27.10 để đánh giá tình trạng bệnh, có hướng điều trị phù hợp cho ca sĩ Siu Black.

Ca sĩ Siu Black đang được theo dõi chặt chẽ để các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị thích hợp. Sáng nay, sức khỏe ca sĩ Siu Black đã có diễn biến tốt hơn, đã ăn nhẹ và nói chuyện được nhưng vẫn còn mệt. Theo các bác sĩ nhận định thì tình hình không quá nghiêm trọng, khả năng sẽ được xuất viện trong vài ngày tới nếu tình hình sức khỏe diễn biến tốt từ kết quả điều trị.

Sức khỏe của ca sĩ Siu Black có chuyển biến tích cực- Ảnh 1.

Sức khỏe ca sĩ Siu Black đang có chuyển biến tốt

ẢNH: CTV

Trước đó, sức khỏe của ca sĩ Siu Black không ổn, có nhiều chuyển biến xấu do bệnh nền và phải nhập viện tại 1 bệnh viện ở phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) hơn một tuần trước. Đến 27.10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để tiếp tục điều trị. Ca sĩ này hiện đang điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó giám đốc Y khoa của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết: "Ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, suy hô hấp, phổi xấu và có bệnh mãn tính. Chúng tôi đã huy động nhân vật lực để tập trung điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân đang có những dấu hiệu sức khỏe khả quan".

