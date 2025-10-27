Ca sĩ Siu Black nhập viện

Thông tin về tình hình sức khỏe của Siu Black khiến nhiều khán giả lo lắng Ảnh: FBNV

Trao đổi với chúng tôi, anh Blada - cháu ruột của Siu Black cho biết giọng ca Ngọn lửa cao nguyên nhập viện được khoảng 1 tuần. Sáng 27.10, nữ nghệ sĩ được chuyển từ bệnh viện ở Kon Tum (Quảng Ngãi mới) lên Bệnh viện Hùng Vương (Gia Lai) để điều trị.

“Bác sĩ có hỏi gia đình rằng dì bị suy thận, cả nhà có biết không và đã bị bao lâu rồi? Trước đây, mọi người biết dì bị tiểu đường. Còn ở bệnh viện tại Kon Tum, bác sĩ chẩn đoán dì bị tràn dịch”, người thân nói về sức khỏe của nữ ca sĩ Ly cà phê ban mê. Theo chia sẻ, hiện tại, chồng con của nữ ca sĩ cũng có mặt tại bệnh viện để chăm sóc cô.

Siu Black trước biến cố sức khỏe

Trước đó, Siu Black từng trải qua biến cố trong cuộc sống, khiến cô có quãng thời gian dài im ắng, ít tham gia các hoạt động showbiz. Những năm gần đây, giọng ca 6X thỉnh thoảng góp mặt trong một số chương trình hay tham gia biểu diễn tại các sự kiện, song cũng không thường xuyên như thời hoàng kim. Siu Black từng chia sẻ cô tự tạo cho mình một cuộc sống thoải mái ở quê nhà, khi có show thì đi rồi lại trở về làm rẫy, nuôi heo.

Trước khi gặp biến cố sức khỏe, Siu Black có cuộc sống giản dị tại quê nhà Ảnh: FBNV

Sau biến cố, Siu Black chọn sinh sống tại quê nhà Kon Tum, giữ tâm thế lạc quan, biết ơn cuộc đời vì cho mình giây phút bình yên, thanh thản. Trong một lần trò chuyện với chúng tôi, giọng ca 6X từng tâm sự: "Tôi thấy cuộc sống của một ca sĩ Siu Black trên sân khấu và khi trở về với cuộc sống thường ngày chẳng có khác biệt mấy. Khi nào cần hát thì hát thôi. Tôi thấy mình cũng nhàn. Vợ chồng, con cái hòa thuận, đầm ấm là mừng".

Trước khi gặp biến cố sức khỏe, Siu Black vẫn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường tại quê nhà hay khoảnh khắc gặp gỡ khán giả trong những buổi biểu diễn.

Hồi tháng 7.2024, khi nói về sức khỏe của mình, nữ nghệ sĩ từng cho biết cô vẫn theo chế độ ăn kiêng vì điều trị biến chứng bệnh thận do tiểu dường. "Tôi có lo lắng chứ. Lúc Siu Black bị phù chân, ngồi buồn không biết phải làm sao. Nhưng sau khi tới bệnh viện rồi bác sĩ lấy máu, lấy nước tiểu và cho uống thuốc thì chân hết phù. Cho tới bây giờ mình rất khỏe, ăn rất khỏe. Chứ hồi đó chán ăn, nói thật Siu Black không muốn ăn gì cả. Đó là điều mình cần phải quan tâm, mình phải biết bệnh của mình", Siu Black từng chia sẻ.