Rộn ràng không khí xuân biên giới ở Đồng Nai

Chiều tối 4.2, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Di tích Tà Thiết), Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình "Xuân biên giới 2026".

Đồng bào S'tiêng tại Đồng Nai múa hát cồng chiêng đón các đại biểu về dự chương trình ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy; bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo các đồn biên phòng, 8 xã khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai và đông đảo người dân tham dự.

Phần hội diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng với các trò chơi dân gian ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thông điệp của sự đồng hành, gắn bó quân dân

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết chương trình "Xuân biên giới" là dịp để lãnh đạo tỉnh trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên. Thể hiện tình cảm trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với những người đang ngày đêm giữ gìn đường biên cột mốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Thông qua chương trình, tỉnh Đồng Nai gửi tặng những phần quà tết nghĩa tình đến các xã biên giới, các đồn, chốt biên phòng và các hộ dân. Đây không chỉ là sự chia sẻ mà hơn hết là sự động viên về tinh thần, thông điệp của sự đồng hành, gắn bó quân dân để mọi người, mọi nhà đều được đón tết trong không khí ấm áp đầy đủ và nghĩa tình", ông Út nhấn mạnh.

Năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị lực lượng biên phòng tiếp tục nâng cao cảnh giác, chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giúp dân phát triển sản xuất; chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo để mỗi nhà mọi người đều có tết; toàn thể nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh tặng quà cho các địa phương, lực lượng vũ trang trên khu vực biên giới ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới

Thượng tá Vũ Đình Điển, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Ơ chia sẻ: "Để nhân dân đón Tết Bính Ngọ năm 2026 vui tươi và bình an, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng chúng tôi xin hứa thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Đồng thời phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên khu biên giới vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm".

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng học bổng chương trình "Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn biên phòng" cho các em học sinh ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động giao lưu, cùng đón xuân với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã được tổ chức như tham quan triển lãm ảnh thành tựu phát triển tỉnh Đồng Nai năm 2025; biểu diễn đàn đá; giao lưu văn nghệ; nhảy sạp; xem và nhận tranh thư pháp đầu xuân…

Ấm áp tình quân dân khi người lớn tuổi được chiến sĩ dìu xuống sân khấu sau khi nhận quà ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bạn Nguyễn Trần Ngọc Trinh (sinh viên năm 2 khoa Sư phạm tiểu học, Trường đại học Đồng Nai), cho biết đây là lần đầu tiên được đến khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai và được tham gia chương trình Xuân biên giới. Tại đây, Ngọc Trinh được giao lưu với các anh chiến sĩ công an, bộ đội; được tìm hiểu những nét văn hóa, ẩm thực của người dân, đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới nên cảm thấy hào hứng.

Nguyễn Trần Ngọc Trinh trao bánh chưng do chính các sinh viên của Trường đại học Đồng Nai gói tặng các chiến sĩ bộ đội biên phòng ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Đến tham gia chương trình Xuân biên giới, còn được tặng quà, bà con rất vui và xúc động. Đây là sự quan tâm rất kịp thời của tỉnh. Năm mới, tết đến, mình sẽ dùng số tiền, quà này mua áo quần cho các con, các cháu", ông Điểu Lôm, xã Đăk Ơ chia sẻ.

Các em nhỏ đánh đàn đá trước sự cổ vũ của các chiến sĩ CSGT ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng tại chương trình, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã trao tặng các phần quà tết bằng tiền mặt cho các đồn biên phòng, công an, ban chỉ huy quân sự, chốt dân quân tại các xã biên giới của tỉnh Đồng Nai; trao học bổng cho các em học sinh thuộc chương trình "Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn biên phòng" của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và quà của Tỉnh ủy Đồng Nai…