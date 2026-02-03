Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tặng 34 tủ sách cho thư viện các trường miền núi tỉnh Đồng Nai

Quang Viên
Quang Viên
03/02/2026 14:16 GMT+7

Thông qua Báo Thanh Niên, chương trình 'Tủ sách nhân ái' phối hợp với các nhà tài trợ và chính quyền địa phương, tổ chức trao tặng 34 tủ sách cho Trường tiểu học và THCS Trương Định và Trường THCS Đăk Ơ, thuộc xã Đăk Ơ, tỉnh Đồng Nai.

Trường tiểu học và THCS Trương Định cùng Trường THCS Đăk Ơ ở vùng sâu, vùng xa sát biên giới, khó khăn về cơ sở vật chất, đặc biệt là nguồn học liệu phục vụ cho việc dạy và học. Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế gia đình còn hạn chế, việc tiếp cận sách và các tài liệu bổ trợ còn nhiều thiếu thốn.

Tủ sách Nhân ái trao tặng 34 Tủ sách cho Trường miền núi tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Lễ trao tặng sách tại Trường THCS Đăk Ơ

ẢNH: QUANG VIÊN

Thầy Lê Tân Khánh, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Trương Định, bày tỏ: "Những cuốn sách được chương trình Tủ sách nhân ái trao tặng có giá trị vật chất và ý nghĩa tinh thần, tiếp thêm động lực để trường vượt qua khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học".

Thầy Trần Đình Hồ, Phó hiệu trưởng Trường THCS Đăk Ơ cho rằng các đầu sách được trao tặng sẽ là những nguồn kiến thức rất bổ ích cho các học sinh trong điều kiện thư viện trường còn thiếu nhiều sách hay, phù hợp với học sinh cấp THCS.

Tủ sách Nhân ái trao tặng 34 Tủ sách cho Trường miền núi tỉnh Đồng Nai - Ảnh 2.

Các học sinh được giao lưu với ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc điều hành chương trình Tủ sách nhân ái

ẢNH: QUANG VIÊN

Phát biểu giao lưu với thầy, cô và các em học sinh, ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc điều hành chương trình Tủ sách nhân ái, cho biết chương trình đã mang đến những đầu sách có giá trị về mặt kiến thức cho học sinh với mong muốn góp phần tạo môi trường học tập qua đọc sách, hình thành thói quen tự học, giúp các em mở rộng tri thức, nuôi dưỡng khát vọng và trở thành những con người tử tế, mang lại giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội.

Tủ sách Nhân ái trao tặng 34 Tủ sách cho Trường miền núi tỉnh Đồng Nai - Ảnh 3.

Lễ tặng sách cho Trường tiểu học và THCS Trương Định

ẢNH: QUANG VIÊN

Lần đầu tiên có được rất nhiều quyển sách hay, các em học sinh toát lên niềm vui rạng ngời nơi ánh mắt và nụ cười.

"Chúng tôi tin rằng những cuốn sách hay sẽ 'mang' các em đi thật xa trong sự hiểu biết và bồi dưỡng tâm hồn của các em, để từ đó giúp các em trở thành những người có giá trị, đem đến hạnh phúc trong tương lai cho riêng mình và xã hội", nhà báo Quang Viên (Báo Thanh Niên), thành viên gắn bó nhiều năm với chương trình Tủ sách nhân ái, chia sẻ.

Tủ sách Nhân ái trao tặng 34 Tủ sách cho Trường miền núi tỉnh Đồng Nai - Ảnh 4.

Kỷ lục gia kiêm ảo thuật gia Huỳnh Minh Hiệp (trái) biểu diễn và giao lưu cùng học sinh

ẢNH: QUANG VIÊN

Tại lễ trao tặng sách, các em học sinh còn được giao lưu và thưởng thức nhiều trò chơi bổ ích cùng các tiết mục ảo thuật thú vị từ nhà giáo Nguyễn Đức Tấn và ảo thuật gia kiêm kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp.

