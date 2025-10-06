Báo Thanh Niên tổ chức tặng tủ sách, quà trung thu cho trẻ em xã Ea Knuếc

Sáng 4.10, chương trình tặng 72 tủ sách trị giá gần 150 triệu đồng cho thư viện 6 trường trên địa bàn xã Ea Knuếc, đã diễn ra tại Trường THCS Trần Văn Ơn.

Hàng chục tủ sách gồm hàng ngàn cuốn sách với nhiều thể loại phù hợp lứa tuổi học sinh tiểu học, THCS được trao cho thư viện Trường THCS Trần Văn Ơn, Trường THCS Lê Đình Chinh và các trường tiểu học: Cao Thắng, Cư Pul, Y Jut, Nguyễn Bá Ngọc.

Chương trình tặng sách, quà, học bổng được Báo Thanh Niên phối hợp chương trình Tủ sách Nhân ái, chính quyền xã Ea Knuếc và nhiều nhà tài trợ ẢNH: NGUYỄN TẤN AN

Đặc biệt, trong lễ tặng sách còn có sự tham gia truyền cảm hứng đọc sách và học như thế nào cho hiệu quả của tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thị Thu Huyền; Siêu trí tuệ Việt Nam - Kỷ lục thế giới về trí nhớ học thuật Dương Anh Vũ. Hàng trăm suất quà và 20 suất học bổng cũng được trao cho một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại sự kiện này.

Các diễn giả truyền cảm hứng đọc và học như thế nào hiệu quả cho các em học sinh ẢNH: QUANG VIÊN

Đến tham dự chương trình có các lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ea Knuếc, ban giám hiệu các trường được nhận sách và hàng ngàn học sinh. Thầy Nguyễn Văn Bai, Phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết: "Những trường được tặng sách hôm nay có đa số học sinh là người Ê Đê, và phần lớn thư viện ở các trường trên địa bàn xã còn rất thiếu sách. Vì thế, việc tặng sách giúp học sinh thêm nguồn tài liệu học tập, rèn luyện kỹ năng, khơi dậy tinh thần đam mê đọc sách, hun đúc tinh thần nhân ái...".

Ca sĩ Diệu Linh mang thêm không khí hào hứng cho buổi lễ tặng sách ẢNH: QUANG VIÊN

Trong khi đó, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, cho rằng xã Ea Knuếc đang hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. Đặc biệt, mục tiêu phát triển giáo dục của xã là hướng đến một môi trường giáo dục nhân văn - khai phóng, nên việc các thư viện trường học trong xã lần đầu tiên được tặng sách là món quà ý nghĩa, thiết thực.

"Việc này không chỉ truyền cảm hứng cho học sinh, giáo viên mà cả lãnh đạo địa phương trong việc triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo", bà Ngô Thị Minh Trinh bày tỏ.

Các nhà chùa tài trợ 20 học bổng cho học sinh và nhiều phần quà trung thu ẢNH: QUANG VIÊN

Học sinh những trường được tặng sách rất hào hứng khi cầm những cuốn sách mới toanh do chương trình Tủ sách Nhân ái mang đến.

H' Thu Huyền (lớp 4) thật thà: "Sách đẹp quá. Con chưa được đọc những cuốn sách như vậy bao giờ". Còn H'Như (lớp 3) cầm cuốn Đọc nhanh hiểu sâu nhớ lâu trọn đời chăm chú đọc, cũng hồn nhiên cho biết: "Con sẽ đọc kỹ để hiểu sâu, để học giỏi".

Các em học sinh người Ê Đê chăm chú đọc sách do chương trình Tủ sách Nhân Ái tặng ẢNH: QUANG VIÊN

Trong không khí rộn ràng của cả nước hướng về ngày Tết Trung thu, chiều 4.10, hàng ngàn thiếu nhi xã Ea Knuếc cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Knuếc phối hợp Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ tổ chức chương trình "Rước trăng về buôn cho em".

Đội múa lân biểu diễn trong chương trình "Rước trăng về buôn cho em" ẢNH: QUANG VIÊN

Hơn 1.000 phần quà gồm bánh và lồng đèn do Báo Thanh Niên vận động đã phát cho các em. Tuy nhiên, số lượng thiếu nhi đến nhận quà vượt hơn gấp đôi dự tính nên chính quyền địa phương phải tức tốc kêu gọi những nhà hảo tâm bổ sung quà để em nào cũng có quà.

Không khí trung thu thêm rộn ràng, vui nhộn với các chương trình biểu diễn văn nghệ, múa lân, múa rồng, hoạt náo của các nghệ sĩ đến từ TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tặng bánh trung thu cho thiếu nhi trong chương trình "Rước trăng về buôn cho em" ẢNH: QUANG VIÊN