Thú vị: ngay tại Hà Nội có không gian đọc sách mát lạnh, wifi miễn phí, chỉ thu 20.000 đồng/năm
Thú vị: ngay tại Hà Nội có không gian đọc sách mát lạnh, wifi miễn phí, chỉ thu 20.000 đồng/năm

Nguyên Anh
Nguyên Anh
19/08/2025 15:01 GMT+7

Giữa trung tâm Thủ đô nhộn nhịp, vẫn có một không gian yên tĩnh, mát lạnh, nơi bạn có thể học tập, làm việc và đọc sách cả ngày chỉ với 20.000 đồng mỗi năm. Đó chính là Thư viện Hà Nội – một điểm đến quen thuộc của nhiều người yêu sách và tìm kiếm không gian làm việc hiệu quả.

Thú vị: ngay tại Hà Nội có không gian đọc sách mát lạnh, wifi miễn phí, chỉ thu 20.000 đồng/năm

Thú vị: ngay tại Hà Nội có không gian đọc sách mát lạnh, wifi miễn phí, chỉ thu 20.000 đồng/năm

Thành lập từ năm 1956, Thư viện Hà Nội hiện có trụ sở chính tại số 47 Bà Triệu, với tòa nhà 9 tầng và hơn 7.000m² sàn phục vụ bạn đọc. Tại đây, người đọc chỉ mất 20.000 đồng/năm để làm thẻ đọc sách, được sử dụng miễn phí không gian, wifi, máy lạnh và hàng trăm nghìn đầu sách. Ngoài ra, chỉ cần đặt cọc từ 100.000 đến 300.000 đồng, bạn có thể mượn sách về nhà.

Thú vị: ngay tại Hà Nội có không gian đọc sách mát lạnh, wifi miễn phí, chỉ thu 20.000 đồng/năm

Những năm gần đây, Thư viện Hà Nội không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung đầu sách mới, cải thiện không gian từ tầng 1 đến tầng 3. Thư viện cũng thường xuyên tổ chức trưng bày, đọc chuyên đề, nhằm lan tỏa văn hóa đọc và quảng bá lịch sử, văn hóa Thủ đô.

Thú vị: ngay tại Hà Nội có không gian đọc sách mát lạnh, - Ảnh 1.

Thư viện Hà Nội đang trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một không gian yên tĩnh, mát lành, tràn đầy cảm hứng với chi phí chưa đến một ly cà phê.


đọc sách Thư viện Hà Nội văn hóa đọc không gian đọc sách
