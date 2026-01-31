Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Trồng hơn 11.000 cây tre ở khu vực biên giới Đồng Nai

Đỗ Trường
31/01/2026 13:30 GMT+7

Công trình Lũy tre biên giới được T.Ư Đoàn triển khai tại xã Lộc Thạnh (Đồng Nai) nhằm tăng độ che phủ, chống xói mòn, cải thiện môi trường, tạo nguồn thu nhập từ măng tre cho người dân và nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường.

Sáng 31.1, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, tham dự chuỗi các sự kiện trong chương trình Xuân biên giới - Tết biển đảo; Lũy tre biên giới; Thắp sáng đường quê tại xã Lộc Thạnh (Đồng Nai).

Tham gia chương trình Xuân biên giới - Tết hải đảo còn có đại diện Tỉnh đoàn Đồng Nai, Đoàn thanh niên Tập đoàn Cao su Việt Nam; Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai… cùng đại diện Công ty TNHH Amway Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình Xuân Biên giới - Tết biển đảo, trao tặng công trình Thắp sáng đường quê và công trình Lũy tre biên giới.

Trồng trên 11.000 cây tre ở khu vực biên giới Đồng Nai - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà cho người dân vùng biên giới

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, anh Nguyễn Minh Triết tham gia triển khai công trình Lũy tre biên giới do T.Ư Đoàn phối hợp Công ty TMHH Amway Việt Nam và xã Lộc Thạnh trồng khoảng 11.000 cây tre giống trên diện tích 10 hecta dọc biên giới khu vực tỉnh Đồng Nai (địa phận Bình Phước cũ).

Trồng trên 11.000 cây tre ở khu vực biên giới Đồng Nai - Ảnh 2.

Chương trình đã trồng khoảng 11.000 cây tre giống trên diện tích 10 hecta dọc biên giới khu vực tỉnh Đồng Nai (địa phận Bình Phước cũ)

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chương trình Lũy tre biên giới nhằm tăng độ che phủ, chống xói mòn, cải thiện môi trường, tạo nguồn thu nhập từ măng tre cho người dân và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Tham dự chương trình Thắp sáng đường quê, anh Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành 30 trụ cùng hệ thống đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường gần 2km có gắn cờ Tổ quốc tại khu dân cư văn hóa ấp Thạnh Phú (xã Lộc Thạnh).

Trồng trên 11.000 cây tre ở khu vực biên giới Đồng Nai - Ảnh 3.

Nghi thức khánh thành công trình Thắp sáng đường quê tại xã Lộc Thạnh

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Công trình Thắp sáng đường nhằm chung tay đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại và an toàn hơn. Tổng giá trị chương trình Thắp sáng đường quê và công trình Lũy tre biên giới là 850 triệu đồng…

Trồng trên 11.000 cây tre ở khu vực biên giới Đồng Nai - Ảnh 4.

Phường Bình Dương tặng quà cho người dân xã Lộc Thạnh

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cùng ngày (31.1), đoàn công tác của phường Bình Dương (TP.HCM) do ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư phường Bình Dương làm trưởng đoàn cũng đến xã Lộc Thạnh và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tặng 100 phần quà tết; 11 suất học bổng cho trẻ mồ côi…

