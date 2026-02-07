9 điều thú vị về Tết Nguyên đán trên thế giới

Hơn 1,5 tỉ người đón Tết Nguyên đán mỗi năm với những truyền thống và hoạt động đầy màu sắc để chào đón năm mới và cầu mong may mắn, thịnh vượng. Dưới đây là 10 điều thú vị về Tết Nguyên đán:

Tết Nguyên đán là lễ hội đánh dấu ngày trăng non đầu tiên của lịch âm dương (theo chu kỳ mặt trăng và mặt trời) truyền thống được sử dụng ở nhiều quốc gia Đông Á. Lễ hội này báo hiệu sự bắt đầu của mùa xuân, và là thời điểm để tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới.

1. Tết Nguyên đán không hoàn toàn giống với Tết Trung Quốc trong tiếng Anh

Ở Trung Quốc, các thuật ngữ "Tết Trung Quốc" - China New Year và "Tết Nguyên đán" - Lunar New Year thường được sử dụng đồng nghĩa và thường đề cập đến cùng một sự kiện. Nhưng Tết Nguyên đán không hoàn toàn giống với Tết Trung Quốc đối với tất cả mọi người ở Trung Quốc hoặc trong các nền văn hóa khác nhau.

Thuật ngữ "Tết Nguyên đán" thực tế được sử dụng rộng rãi hơn ở các quốc gia khác. Tết Nguyên đán có những tên gọi khác nhau ở các quốc gia ngoài Trung Quốc. Ở Việt Nam, Lunar New Year được gọi là Tết; ở Hàn Quốc, được gọi là Seollal.

Truyền thống Tết Việt ẢNH: ST

2. Tết Nguyên đán được tổ chức ở hầu hết các nước Đông Á

Tết Nguyên đán theo truyền thống được tổ chức ở các nước châu Á, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản, Philippines và Indonesia. Nó cũng được tổ chức tại những nơi có cộng đồng người Việt, người Hoa... ở nước ngoài.

Tết Nguyên đán có thể được gọi bằng những tên khác nhau ở các quốc gia và cộng đồng Đông Á, nhưng thường được tổ chức vào cùng một ngày với những nghi lễ tương tự.

3. Tết Nguyên đán thường rơi vào cuối tháng giêng hoặc đầu/giữa tháng hai

Ngày Tết Nguyên đán được quyết định bởi lịch âm lịch, dựa trên chu kỳ của mặt trăng và mặt trời và thường đi trước lịch Gregorian (lịch dương, được sử dụng quốc tế) từ 20 đến 50 ngày. Năm 2026, Tết Nguyên đán sẽ rơi vào ngày 17 tháng hai.

4. Mỗi năm âm lịch tương ứng với một trong 12 con vật

Lịch âm lịch tuân theo chu kỳ 12 năm và mỗi năm được đại diện bởi một trong 12 con vật tạo thành 12 con giáp. Theo thứ tự, chúng là chuột, trâu, hổ, thỏ (ở Việt Nam là mèo), rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó và heo. Mỗi dịp Tết Nguyên đán đều mở ra một năm mới mang dấu hiệu của một con vật.

Múa lân sư rồng ngày tết ẢNH: ST

5. Tết Nguyên đán còn được biết đến với tên gọi Lễ hội mùa xuân ở Trung Quốc

Mặc dù ở hầu hết Trung Quốc là mùa đông, nhưng Tết Nguyên đán được biết đến rộng rãi với tên gọi Lễ hội mùa xuân. Bởi vì nó đánh dấu sự khởi đầu của "Mùa xuân" (tiết đầu tiên trong 24 tiết khí, được đặt tên theo sự thay đổi theo mùa của thiên nhiên/thời tiết) và đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự bắt đầu của mùa xuân.

6. Tết Nguyên đán là mùa của những điều kiêng kỵ và mê tín

Người ta tin rằng có nhiều điều bạn không nên làm nếu không sẽ gặp phải vận rủi. Những điều này bao gồm tránh gội đầu và giặt quần áo (vì nó gội sạch vận may), chỉ nói những điều vui vẻ và tránh nói những từ không may mắn như "chết chóc" và "bệnh tật" (vì chúng mời gọi lời nguyền rủa), tránh mặc đồ đen hoặc trắng (những màu sắc gắn liền với tang lễ), và không được khóc hoặc để người khác khóc (vì nó mang lại nỗi buồn trong năm tới).

7. Món ăn may mắn là phần quan trọng nhất trong lễ đón Tết Nguyên đán

Mọi người chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống mang ý nghĩa tượng trưng. Chúng không chỉ đơn thuần là những món ăn; chúng là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng, tùy vào văn hóa của mỗi quốc gia.

Chẳng hạn, vào ngày đầu tiên của năm mới ở Trung Quốc, mọi người ăn bún dài để tượng trưng cho mong muốn sống lâu.

Món ăn truyền thống đầu năm ở Trung Quốc ẢNH: ST

8. Tết Nguyên đán là lễ hội giàu truyền thống và phong tục

Ở nhiều nước, lễ đón Tết Nguyên đán kéo dài 16 ngày, từ đêm giao thừa đến Lễ hội đèn lồng.

Công tác chuẩn bị bắt đầu từ khoảng một tháng trước đó, bao gồm việc "quét nhà" để xua đuổi những điều không may mắn và treo câu đối đỏ cầu may.

Những hoạt động nổi bật nhất diễn ra vào đêm giao thừa và ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán: tặng lì xì (hongbao trong tiếng Quan thoại, lai see trong tiếng Quảng Đông, hoặc lì xì trong tiếng Việt) cho trẻ em và những người chưa lập gia đình để chúc mừng năm mới, đốt pháo hoa để xua đuổi quái vật cổ đại Nian, và biểu diễn múa rồng, múa lân.

Tặng phong bao lì xì ẢNH: ST

9. Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ nhiều ngày

Tết Nguyên đán là lễ hội quan trọng nhất đối với người Việt Nam cũng như ở các nước theo lịch âm. Mọi người được nghỉ lễ cả tuần hoặc lâu hơn. Những năm gần đây, lễ hội này được đánh dấu bằng việc nghỉ làm và nghỉ học, thăm gia đình, ăn uống cùng nhau và đi du lịch.

Năm 2026, kỳ nghỉ lễ kéo dài từ ngày 15 đến 22.2, 8 ngày, còn ở Việt Nam là 9 ngày, từ 14 - 22.2. Trước kỳ nghỉ, hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới trở về quê hương để đoàn tụ gia đình, dẫn đến cuộc di cư lớn nhất hành tinh, trong tiếng Trung Quốc được gọi là chunyun - "cuộc di cư mùa xuân".