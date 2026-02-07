Phú Quốc: Gần 100 giáo viên chạy bộ gây quỹ quà tết cho học sinh khó khăn

Chiều 7.2, trong không khí của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gần 100 thầy cô giáo Trường TH An Thới 2 và Trường TH- THCS An Thới 2 (khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc, An Giang) cùng tham gia giải chạy thiện nguyện "Chạy gắn kết - Tết sẻ chia". Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm gây quỹ mua quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra còn có hơn 400 vận động viên là học sinh và các công nhân viên chức đang làm việc tại đặc khu Phú Quốc.

Các thầy cô cùng hơn 400 vận động viên tham gia chạy gây quỹ cho học sinh khó khăn ẢNH: HOÀNG TRUNG

Từ 15 giờ, khu vực tổ chức đã rộn ràng tiếng cười nói và sắc áo xanh rực rỡ của các "vận động viên" đặc biệt. Không còn hình ảnh trang nghiêm trên bục giảng với phấn trắng bảng đen, các thầy cô xuất hiện trong trang phục thể thao năng động, tràn đầy nhiệt huyết.

Giải chạy chỉ có duy nhất cự ly 2,5km. Dù không phải là những vận động viên chuyên nghiệp, nhưng tất cả đều hoàn thành phần thi với nụ cười rạng rỡ. Mỗi vận động viên hoàn thành cự ly sẽ được quy đổi thành 100.000 đồng vào quỹ mua quà tết cho học sinh.

Lau những giọt mồ hôi sau vạch đích, cô Trần Thị Lương, giáo viên Trường TH-THCS An Thới 2, xúc động chia sẻ: "Bình thường, tôi ít khi chạy bộ xa như vậy, nhưng hôm nay, trong đầu chỉ nghĩ đến việc mình cố thêm một chút là các em học sinh sẽ có thêm một hộp bánh, một tấm áo mới. Cảm giác vượt qua giới hạn bản thân vì học trò mình thực sự rất hạnh phúc".

Sự kiện không chỉ dừng lại ở mục đích gây quỹ, mà còn là dịp để kết nối tình đồng nghiệp và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao. Hình ảnh các thầy cô nỗ lực trên đường chạy đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các em học sinh và phụ huynh có mặt cổ vũ.

Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng chứa đựng sự thấu hiểu và tình yêu thương vô bờ bến của các thầy cô. Hy vọng rằng, với sự tiếp sức này, những học sinh khó khăn sẽ có một cái tết ấm áp hơn, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học vấn phía trước.

Cô Lê Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường TH-THCS An Thới 2, cho biết rất vui khi được tham gia chương trình và càng vui hơn khi các em học sinh khó khăn của trường có thêm phần quà tết.

Cô Yến cho biết, toàn trường có gần 200 học sinh hoàn cảnh khó khăn. Để những học sinh này có cái tết thêm phần ấm áp và đầy đủ, nhà trường đã vận động nhiều nguồn kinh phí khác nhau. Ngoài số tiền nhận được qua giải chạy bộ, trường còn có nguồn kinh phí từ Chi hội khuyến học nhà trường, từ giải bóng đá gây quỹ cho học sinh khó khăn và nguồn từ phụ huynh học sinh.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Trường TH An Thới 2, trường có hơn 110 em học sinh hoàn cảnh khó khăn.



