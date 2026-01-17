Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phú Quốc: Trang bị kỹ năng phòng chống bắt cóc online cho học sinh

Hoàng Trung
Hoàng Trung
17/01/2026 11:31 GMT+7

Hơn 1.500 học sinh và giáo viên Trường TH-THCS Nguyễn Trung Trực (đặc khu Phú Quốc, An Giang) được trang bị kỹ năng phòng chống bắt cóc online.

Nhằm trang bị kỹ năng phòng chống bắt cóc online cho học sinh, sáng 17.1, tại Trường TH-THCS Nguyễn Trung Trực (đặc khu Phú Quốc), Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm "Tuyến phòng vệ đầu tiên - Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng".

Tham gia chương trình có hơn 1.500 học sinh và giáo viên Trường TH-THCS Nguyễn Trung Trực. Ngoài ra còn có lãnh đạo các trường học trên địa bàn Phú Quốc.

Phú Quốc: Trang bị kỹ năng phòng chống bắt cóc online cho học sinh - Ảnh 1.

Học sinh háo hức với phần mini games của ban tổ chức

ẢNH: HẠNH DUNG

Thượng tá Hoàng Ngọc Tâm, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang, cho biết tình trạng bắt cóc online bao gồm dụ dỗ, thao túng tâm lý và lừa đảo nhắm vào trẻ em, thanh thiếu niên đang diễn biến hết sức phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là các em chưa nhận thức đầy đủ về rủi ro mạng, trong khi thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi. Khi trở thành mục tiêu, trẻ thường có xu hướng tự cô lập, không chia sẻ với gia đình hay nhà trường.

Để giải quyết vấn đề này, việc huy động sức mạnh cộng đồng và truyền thông là vô cùng cấp thiết. Thông qua buổi tọa đàm, giáo viên và học sinh được trang bị nguyên tắc xử lý 3 bước khi nghi ngờ bị tấn công mạng, kỹ năng bảo vệ tài khoản và cách nhận diện các dấu hiệu dụ dỗ, thao túng.

Phú Quốc: Trang bị kỹ năng phòng chống bắt cóc online cho học sinh - Ảnh 2.

Đông đảo học sinh Trường TH-THCS Nguyễn Trung Trực tham gia tọa đàm nhằm trang bị kỹ năng phòng chống bắt cóc online

ẢNH:HẠNH DUNG

Thay mặt Công an tỉnh An Giang, thượng tá Tâm đề nghị UBND đặc khu Phú Quốc chỉ đạo các trường học tích hợp nội dung an toàn mạng vào chương trình giáo dục. Mục tiêu là xây dựng "lá chắn số", giáo viên và học sinh thành "tuyến phòng vệ đầu tiên" với phương châm "Kỹ năng an toàn trực tuyến là một phần của kỹ năng sống".

Đồng thời, lực lượng an ninh mạng Công an tỉnh An Giang và Công an đặc khu Phú Quốc sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, ứng dụng công nghệ hiện đại để chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm hướng đến trẻ em.

Học sinh tập trung nghiên cứu tài liệu phòng chống bắt cóc online

ẢNH: HẠNH DUNG

Tại buổi tọa đàm, ngoài việc được nghe triển khai các chuyên đề liên quan đến bắt cóc online, các em học sinh còn được tham gia mini games với những câu hỏi phần nào đánh giá được những gì các em thu được sau buổi tọa đàm. Ngoài ra, các em còn được nêu ra các câu hỏi về những tình huống đã gặp phải trong cuộc sống.


Tin liên quan

Cảnh báo ‘bắt cóc online’: Vì sao học sinh, sinh viên dễ sập bẫy?

Cảnh báo ‘bắt cóc online’: Vì sao học sinh, sinh viên dễ sập bẫy?

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản cảnh báo thủ đoạn của các ổ nhóm tội phạm, lợi dụng không gian mạng để 'bắt cóc online' học sinh, sinh viên, rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc. Các chuyên gia đã nêu ra những nguyên nhân khiến học sinh, sinh viên dễ dàng sập bẫy lừa.

Khám phá thêm chủ đề

bắt cóc online phú quốc học sinh trẻ em kỹ năng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận