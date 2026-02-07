5 học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong mang di sản Việt vào trò chơi

Để di sản Việt được nhiều người biết đến hơn

Nhóm 5 học sinh là Nguyễn Giang Anh, Trần Nguyễn Minh Anh, Lê Quang Đạt (cùng lớp 12 chuyên văn 1) và Phan Gia Hân, Trần Đoàn Bảo Trân (cùng lớp 12 chuyên sử - địa), Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Với dự án "Hành trình đất Việt", cả nhóm tạo nên một bộ board game (một dạng trò chơi tương tác), nơi mỗi lá bài, mỗi chặng đường là một di sản văn hóa, một mảnh ghép Việt Nam.

Trần Đoàn Bảo Trân, nhóm trưởng, cho biết văn hóa là yếu tố quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, song bạn thấy hiện nay các hình thức tìm hiểu văn hóa đặc biệt là di sản còn ít và chưa được phổ biến rộng rãi trong giới trẻ.

Nhóm 5 học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM và dự án bảo tồn di sản Việt Nam ẢNH: P.H

Trong khi đó, Phan Gia Hân, sinh ra ở phố cổ Hội An (nay thuộc thành phố Đà Nẵng), mang theo tình yêu phố cổ Hội An, Gia Hân đi xa hơn, được "chạm" vào nhiều di sản trải dài khắp đất nước, như hành trình đáng nhớ đến quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc (nằm trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng ngày nay). Những di sản với núi non trầm mặc, chùa tháp cổ kính, không gian linh thiêng, mang trong mình câu chuyện của lịch sử và tinh thần dân tộc. Chính những trải nghiệm này khiến Gia Hân muốn cùng các bạn của mình làm điều gì đó, để lan tỏa sự trân trọng và tình yêu di sản đến với nhiều người hơn.

5 người bạn cùng ngồi lại cùng nhau, làm dự án "Hành trình đất Việt" với hình thức bộ trò chơi board game.

Cụ thể, với trò chơi này, người chơi sẽ hợp tác cùng nhau để thu thập tài nguyên để bảo tồn di sản, bên cạnh đó là tìm cách giải quyết các thách thức mà các di sản đang gặp phải và làm thế nào để bảo toàn nhiều di sản nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

"Chúng em tin rằng khi di sản "bước" vào trò chơi, với tiếng cười và sự tò mò, đông đảo người trẻ thêm hiểu hơn về di sản và chung tay bảo tồn. Thông qua cách chơi này, người chơi không chỉ phát triển sự phối hợp với bạn bè mà còn có thể biết đến các thông tin của di sản cũng như tầm quan trọng của việc bảo tồn các di sản văn hóa", Phan Gia Hân cho biết.

Trò chơi tương tác với thẻ bài, giúp học sinh hiểu hơn về di sản Việt Nam và cách thức bảo tồn ẢNH: P.H

Trò chơi tương tác - board game của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ẢNH: P.H

Giải nhì cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cấp thành phố

Hiện tại, nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM đã hoàn thành các giai đoạn nghiên cứu nội dung, xây dựng ý tưởng, thiết kế, triển khai thử nghiệm, tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Dự án thu hút sự quan tâm, tham gia của người trẻ, nhận được phản hồi tích cực từ những người trải nghiệm về tính mới mẻ.

Ngày 4.2 vừa qua, tại vòng chung kết cấp thành phố cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2025-2026 do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức, dự án được trao giải nhì.

"Từ khi lên ý tưởng đến khi có sản phẩm chính thức, nhóm đã thực hiện trong vòng khoảng 6 tháng. Khó khăn ban đầu là đề tài này khá mới, chưa có nhiều nguồn tham khảo, chúng em tự tìm hiểu và nghiên cứu khá nhiều. Bên cạnh đó khó khăn lớn nhất là phải làm sao để tạo ra cơ chế chơi phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, vừa thử thách, nhưng cũng không quá khó hiểu, để dễ tiếp cận", Bảo Trân, nhóm trưởng của dự án nói thêm.

Dự án của nhóm được trao giải nhì tại vòng chung kết cấp thành phố cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2025-2026 ẢNH: P.H

Những học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong xuất sắc

Các học sinh trong dự án bảo tồn di sản Việt Nam đều có thành tích học tập xuất sắc. Như Phan Gia Hân đạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn lịch sử; thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử năm học 2024-2025 và 2025-2026.

Trưởng nhóm Trần Đoàn Bảo Trân giành giải nhất học sinh giỏi thành phố môn lịch sử; thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử.

Trong khi đó, Trần Nguyễn Minh Anh giành huy chương bạc Olympic 30/4 môn ngữ văn năm học 2023-2024; huy chương vàng Olympic 30/4 năm học 2024-2025...

Các thành viên cho biết dự án không chỉ dừng lại ở một sản phẩm hay hoạt động đơn lẻ mà trong tương lai hy vọng sẽ có thêm nhiều sản phẩm dẫn, bộ sưu tập liên quan đến chủ đề di sản văn hoá. Để từ đó, dự án được biết đến rộng rãi hơn, đem di sản văn hóa Việt Nam lan tỏa đến nhiều đối tượng hơn, đặc biệt là người trẻ.