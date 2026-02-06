Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Giáo viên TP.HCM bắt đầu nhận tiền quà tết 2 triệu đồng/người

Bích Thanh
06/02/2026 09:00 GMT+7

Sáng 6.2, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai việc chi quà Tết Bính Ngọ năm 2026 cho giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Giáo viên TP.HCM bắt đầu nhận tiền quà Tết trị giá 2 triệu đồng/người - Ảnh 1.

Học sinh các trường tham gia lễ hội xuân

ẢNH: H.T

Theo đó, căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 27.1 của UBND TP.HCM về tổ chức các hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026 và công văn của Sở Tài chính về hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch, Sở GD-ĐT triển khai đến các trường công lập việc thực hiện chi quà tết cho giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Cụ thể, mức chi quà tết của giáo viên, cán bộ, công nhân viên (theo bảng lương) trong các trường công lập là 2.000.000 đồng/người (năm 2025 là 1.800.000 đồng/người). Nguồn kinh phí này sẽ do ngân sách của TP chi trả.

Cũng theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, để kịp thời chi trả cho giáo viên, các trường thực hiện chi quà tết từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2026. Đồng thời, các đơn vị có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2026 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí chi không thường xuyên) kèm bảng lương.

TP.HCM quy định nguồn kinh phí chi tiền quà tết cho giáo viên như sau: Đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, tự cân đối từ nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn thu của đơn vị để chi quà.

Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, ngân sách thành phố bổ sung dự toán kinh phí để chi quà tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Theo thống kê, sau khi sáp nhập (bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), ngành giáo dục TP.HCM có quy mô lớn nhất cả nước với hơn 110.000 giáo viên và cán bộ quản lý.

