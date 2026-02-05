Cây mùa xuân 2026: Tiếp tục trao quà tết đến các hộ khó khăn

T RỤ SỞ c ÔNG AN XÃ HÔM NAY VUI LẮM !

Sáng 4.2, trụ sở Công an xã Nhà Bè tấp nập hơn mọi ngày khi có các ông bà, cô chú, người khuyết tật... trên địa bàn xã tập trung đến nhận quà tết. Xã Nhà Bè mới thành lập, gồm nhiều xã, thị trấn của H.Nhà Bè cũ gộp lại nên danh sách hộ gia đình thuộc diện khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn cũng tăng so với địa bàn 1 xã trước đây. Chương trình dành tặng mỗi hộ 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng (trong đó Báo Thanh Niên trao mỗi hộ 500.000 đồng tiền mặt, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo trao túi quà trị giá 300.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt).

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, trao quà đến bà con xã Nhà Bè, TP.HCM ẢNH: DUY KHANG

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, chia sẻ: "Để có được buổi trao quà tết ấm áp như hôm nay, chúng tôi vô cùng cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của Ban chỉ huy Công an xã Nhà Bè đã sâu sát nắm địa bàn, lập danh sách, mời từng hộ dân đến đây để nhận quà, có thêm điều kiện để đón tết, vui xuân".

Bà Võ Thị Xuân Danh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.Hạnh Thông, trao quà cho bà con ẢNH: DUY KHANG

Phía nhà tài trợ - Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo có bác sĩ Trần Kim Thạch, Phó giám đốc chuyên môn; và bác sĩ Dương Văn Thọ, Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện, đến tham dự chương trình và trao quà tặng bà con. Bác sĩ Trần Kim Thạch cho biết: "Nhiều năm qua, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo và Báo Thanh Niên đã cùng nhau trao quà tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là chút tấm lòng của tập thể bác sĩ, nhân viên bệnh viện gửi đến bà con, mong bà con có một mùa xuân thật đầm ấm, tươi vui".

Trung tá Nguyễn Văn Tiền, Phó trưởng Công an xã Nhà Bè, trao quà cho bà con ẢNH: DUY KHANG

Nhà báo Thanh Đông (bìa phải), Trưởng bộ phận Từ thiện xã hội, Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên trao quà cho người dân xã Nhà Bè ẢNH: ĐỨC TÚ

B À CON CÓ CÁI TẾT ĐẦY ĐỦ HƠN

Đó là cảm xúc của nhiều bà con tại xã Nhà Bè khi nhận được phần quà 1 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thâm, 67 tuổi, không có chồng, sống với em gái, hằng ngày đi bán vé số kiếm sống. Vừa rồi em gái bà bị tai biến, nằm một chỗ. Sức khỏe bà cũng không tốt nên bữa bán bữa nghỉ. "Nhận được phần quà này thì chị em tôi có tết rồi, có bánh, gạo, dầu ăn..., có tiền để mua thuốc. Thật quý lắm tấm lòng của các chú công an, của các đơn vị tài trợ", bà Thâm xúc động nói.

Trung tá Tạ Quang Dũng, Phó trưởng Công an xã Nhà Bè, trao hoa cảm ơn Báo Thanh Niên và Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo ẢNH: DUY KHANG

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu cũng chia sẻ: "Năm nay là năm đầu tiên tôi được nhận quà từ chương trình. Tôi vui lắm, nói thiệt là đêm qua không ngủ được, sáng nay trên đường đến đây mà cứ sợ bị rơi phiếu nhận quà, phải cầm khư khư. Đây là món quà rất có giá trị đối với gia đình tôi trong hoàn cảnh đang khó khăn. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương, Báo Thanh Niên và nhà tài trợ đã tổ chức một chương trình ý nghĩa, để bà con khó khăn có được cái tết đủ đầy hơn".

Trung tá Tạ Quang Dũng, Ủy viên Ban thường vụ, Phó trưởng Công an xã Nhà Bè, đã trao hoa thay cho lời cảm ơn từ Ban chỉ huy đến Báo Thanh Niên và Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo. Trung tá Dũng chia sẻ: "Hôm nay, Ban chỉ huy Công an xã Nhà Bè vui mừng và xúc động khi nhận được sự đồng hành của Báo Thanh Niên và Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, trao những phần quà tết, dành những tình cảm ấm áp yêu thương đến với bà con nhân dịp tết đến xuân về. Thay mặt Ban chỉ huy Công an xã Nhà Bè, tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý đơn vị tài trợ. Trước thềm năm mới, chúc nhà tài trợ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, tiếp tục chăm lo cho bà con. Kính chúc bà con đón một năm mới an lành, hạnh phúc".

Bác sĩ Trần Kim Thạch, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, trao quà cho bà con xã Nhà Bè, TP.HCM ẢNH: DUY KHANG

Bác sĩ Dư Phương Thụy Vy, Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, trao quà cho bà con P.Hạnh Thông, TP.HCM ẢNH: DUY KHANG

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, bác sĩ Trần Kim Thạch, trung tá Tạ Quang Dũng và bà con xã Nhà Bè, TP.HCM ẢNH: DUY KHANG

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Ủy ban MTTQ VN P.Hạnh Thông, TP.HCM, chương trình Cây mùa xuân cũng đã trao 100 phần quà đến bà con khó khăn trên địa bàn phường. Bà Võ Thị Xuân Danh, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.Hạnh Thông, phát biểu: "Thực hiện đạo lý "Thương người như thể thương thân" của dân tộc, hôm nay Ủy ban MTTQ VN P.Hạnh Thông phối hợp với Báo Thanh Niên, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tổ chức trao quà tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Món quà hôm nay là sự động viên tinh thần, sẻ chia yêu thương của các đơn vị tài trợ dành cho bà con, mong bà con đón một năm mới thật an vui, hạnh phúc". 100 phần quà đã trao tận tay bà con với với tình cảm ấm áp, chân tình. Trong số bà con nhận quà, có những cụ ông, cụ bà ngồi xe lăn, hằng ngày bán vé số kiếm sống. Trao món quà xuân, cảm nhận niềm vui của những người quanh năm vất vả mưu sinh, ai cũng thấy ấm lòng.