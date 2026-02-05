Học sinh Cần Thơ rộn ràng đón tết cổ truyền ngay tại sân trường

Không gian tết xưa giữa sân trường

Ngày 5.2, không khí xuân rộn ràng đã lan tỏa khắp các trường học tại phường trung tâm Ninh Kiều (TP.Cần Thơ). Hơn 3.000 học sinh Trường tiểu học Ngô Quyền và Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã hòa mình vào chuỗi hoạt động vui xuân độc đáo, tái hiện không gian tết cổ truyền ngay tại sân trường.

Các sinh viên Pháp lần đầu được trải nghiệm không gian tết cổ truyền được cô trò Trường tiểu học Ngô Quyền tái hiện ngay tại sân trường ẢNH: DUY TÂN

Chung vui cùng giáo viên, học sinh có bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều; bà Trần Thị Huyền, quyền Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ; anh Trần Việt Tuấn, Phó bí thư Thành đoàn Cần Thơ... cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo phụ huynh.

Học sinh Trường tiểu học Ngô Quyền hào hứng đón tết cổ truyền tại trường ẢNH: DUY TÂN

Tại Trường tiểu học Ngô Quyền, chương trình "Tết sum vầy" – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đã thu hút gần 1.750 học sinh tham gia. Điểm nhấn của ngày hội là "Trại Xuân", nơi mỗi khối lớp đã khéo léo dựng một trại xuân kết hợp trưng bày mâm cỗ ngày tết cổ truyền Nam bộ, tái hiện đời sống văn hóa miền Tây qua các hoạt động làm bánh dân gian, gói bánh tét, trò chơi dân gian...

Các em học sinh được vui xuân, xem thầy cô gói bánh tét, loại bánh vốn không thể thiếu trong ngày tết ở miền Tây ẢNH: DUY TÂN

Khu trại xuân được trang trí công phu với hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ, tạo nên không khí xuân rộn ràng, ấm áp, tái hiện từ phiên chợ tết quê, bếp ấm cúng đến không gian đờn ca tài tử... Tại đây, học sinh còn được trực tiếp vào vai những tiểu thương, hay những nghệ nhân nhí khéo léo gói bánh tét, làm bánh kẹp, bánh bông lan. Đặc biệt, hoạt động giao lưu ẩm thực diễn ra vào ngày 6.2 hứa hẹn sẽ là dịp để các em thưởng thức và giới thiệu những hương vị bánh dân gian lạ miệng, độc đáo.

Học sinh thích thú khi được cầm trên tay những đòn bánh tét hoàn thành cùng giáo viên ẢNH: DUY TÂN

Một điều đặc biệt là ngày hội có sự góp mặt của các sinh viên Pháp đang thực tập tại trường. Quấn chiếc khăn rằn truyền thống của miền Tây, Rose - một nữ sinh viên Pháp - không giấu được sự thích thú khi lần đầu hòa mình vào không khí đậm chất văn hóa Việt. "Đây là lần đầu tôi được trải nghiệm tết cổ truyền Việt Nam. Tôi thực sự ấn tượng bởi sự hiếu khách của thầy cô, học trò ở trường, đặc biệt là được thưởng thức các loại bánh dân gian rất ngon", Rose nói.

Ngoài các hoạt động vui xuân, học sinh còn có cơ hội vào vai tiểu thương, buôn bán ngày tết và cùng đóng góp, chia sẻ với các bạn khó khăn hơn ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Sẻ chia và bảo vệ môi trường

Không chỉ vui chơi tết cổ truyền, chương trình "Tết sum vầy" của Trường tiểu học Ngô Quyền còn khéo léo lồng ghép bài học nhân ái khi tổ chức lễ "Mổ heo đất - Cùng bạn đón Xuân". Từ số tiền tiết kiệm quà vặt của học sinh, kết hợp vận động nhà hảo tâm, cô trò của trường đã trao 30 phần quà tết cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ kinh phí "Mổ heo đất - Cùng bạn đón Xuân" và ủng hộ của các nhà hảo tâm, Trường tiểu học Ngô Quyền đã trao 30 phần quà tết cho học sinh khó khăn ẢNH: DUY TÂN

Song song đó, "Gian hàng 0 đồng" tại góc thư viện cũng mở cửa, nơi đồ chơi và vật phẩm được sẻ chia với tinh thần tương thân tương ái. Cô Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngô Quyền, chia sẻ: "Thông qua các hoạt động từ chuẩn bị mâm cỗ, gói bánh đến các trò chơi tập thể, nhà trường mong muốn các em hiểu sâu sắc giá trị của sự sum họp, đoàn viên. Đây không chỉ là niềm vui đón năm mới mà còn là bài học thực tế về tinh thần đoàn kết, sẻ chia yêu thương và gìn giữ bản sắc dân tộc".

Lãnh đạo phường Ninh Kiều, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ cùng ban giám hiệu Trường THCS Đoàn Thị Điểm trao quà tết cho các học sinh khó khăn ẢNH: CTV

Sáng cùng ngày, tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, hơn 1.200 học sinh cũng hào hứng tham gia "Ngày hội vui Xuân" với nhiều hoạt động vui tươi. Qua các trò chơi dân gian sôi nổi như kéo co, bước chân đoàn kết, dây chuyền chanh hay hội thi vẽ tranh trên Fomex, nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm tham gia các hoạt động "Ngày hội vui xuân" ẢNH: CTV

Hoạt động "Đổi rác lấy quà" tại các gian hàng đã thu hút đông đảo học sinh, khuyến khích thói quen phân loại rác thải nhựa. Dịp này, Đoàn phường Ninh Kiều cũng trao tặng các thùng rác phân loại, hỗ trợ nhà trường giữ gìn cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp. Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 10 suất học bổng "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" nhằm tiếp sức cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.



