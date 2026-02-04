Vụ học sinh lớp 5 ở Cà Mau nghi bị bạo hành: Công an báo cáo vụ việc ban đầu như thế nào?

Liên quan vụ học sinh lớp 5 nghi bị bạo hành, ngày 4.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an xã Đá Bạc (Cà Mau) đã có báo cáo vụ việc cho Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc.

Theo đó, ngày 21.1, Công an xã Đá Bạc tiếp nhận trình báo của bà T.T.S (68 tuổi, ở ấp Mũi Tràm C, xã Đá Bạc) về việc T.T.N (12 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc, xã Đá Bạc) bị thương tích trên người.

Vết thương trên lưng của em T.T.N nghi bị chị họ bạo hành ẢNH GĐCC

Qua xác minh, do cha mẹ đi làm ăn xa, N. và chị họ là T.T.V (12 tuổi, cùng học chung lớp với N.) được bà S. nuôi dưỡng và cho đi học. Trong sinh hoạt hằng ngày, giữa N. và V. thường xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 12.1, khi V. đang chơi điện thoại trong phòng ngủ thì N. rủ chơi cùng, nhưng V. không đồng ý. Sau đó, N. dùng tay nắm áo V. giật qua lại nhiều lần, khiến V. bực tức. Từ mâu thuẫn này, V. đã dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát vào hai tay của N.

Khoảng 2 ngày sau, V. tiếp tục dùng dao rọc giấy gây thương tích nhiều lần vào hai tay của N.. Đến khoảng 4 ngày tiếp theo, V. dùng dao rọc giấy rạch vào hai chân và một số vị trí khác trên cơ thể N.

Toàn bộ hành vi gây thương tích đều xảy ra trong phòng ngủ chung của V. và N. Làm việc với cơ quan công an, V. đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho N.

Chi chít vết thương trên 2 cánh tay ẢNH GĐCC

Kiểm tra phòng ngủ, lực lượng chức năng phát hiện ga nệm, hai tấm chăn, áo gối ôm cùng nhiều mảnh khăn giấy dính vết màu đỏ nghi là máu. Tuy nhiên, theo mẹ ruột của N., các vết thương hiện đã lành và không ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Do hai bé có quan hệ họ hàng, gia đình không yêu cầu xử lý đối với V.

Liên quan vụ việc, ngày 3.2, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát và báo cáo nội dung phản ánh của báo chí.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc. Các đơn vị liên quan phải kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) theo đúng quy định, đồng thời báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 5.2.

Như Thanh Niên thông tin, trước đó, trong quá trình giảng dạy, giáo viên Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện em T.T.N đến lớp trong tình trạng có nhiều vết thương trên người. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhà trường đã trình báo vụ việc đến chính quyền xã Đá Bạc để làm rõ.

Và trên chân của nạn nhân ẢNH: GĐCC

Công an xã Đá Bạc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ học sinh lớp 5 nghi bị bạo hành việc theo quy định.