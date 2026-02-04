Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Vụ học sinh lớp 5 ở Cà Mau nghi bị bạo hành: Công an báo cáo vụ việc ban đầu như thế nào?

Gia Bách
Gia Bách
04/02/2026 11:32 GMT+7

Liên quan vụ học sinh lớp 5 nghi bị bạo hành, Công an xã Đá Bạc (Cà Mau) đã có báo cáo vụ việc cho Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc.

Liên quan vụ học sinh lớp 5 nghi bị bạo hành, ngày 4.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an xã Đá Bạc (Cà Mau) đã có báo cáo vụ việc cho Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc.

Theo đó, ngày 21.1, Công an xã Đá Bạc tiếp nhận trình báo của bà T.T.S (68 tuổi, ở ấp Mũi Tràm C, xã Đá Bạc) về việc T.T.N (12 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc, xã Đá Bạc) bị thương tích trên người.

Vụ học sinh lớp 5 ở Cà Mau nghi bị bạo hành: Công an báo cáo vụ việc ban đầu như thế nào? - Ảnh 1.

Vết thương trên lưng của em T.T.N nghi bị chị họ bạo hành

ẢNH GĐCC

Qua xác minh, do cha mẹ đi làm ăn xa, N. và chị họ là T.T.V (12 tuổi, cùng học chung lớp với N.) được bà S. nuôi dưỡng và cho đi học. Trong sinh hoạt hằng ngày, giữa N. và V. thường xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 12.1, khi V. đang chơi điện thoại trong phòng ngủ thì N. rủ chơi cùng, nhưng V. không đồng ý. Sau đó, N. dùng tay nắm áo V. giật qua lại nhiều lần, khiến V. bực tức. Từ mâu thuẫn này, V. đã dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát vào hai tay của N.

Khoảng 2 ngày sau, V. tiếp tục dùng dao rọc giấy gây thương tích nhiều lần vào hai tay của N.. Đến khoảng 4 ngày tiếp theo, V. dùng dao rọc giấy rạch vào hai chân và một số vị trí khác trên cơ thể N.

 Toàn bộ hành vi gây thương tích đều xảy ra trong phòng ngủ chung của V. và N. Làm việc với cơ quan công an, V. đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho N.

Vụ học sinh lớp 5 ở Cà Mau nghi bị bạo hành: Công an báo cáo vụ việc ban đầu như thế nào? - Ảnh 2.

Chi chít vết thương trên 2 cánh tay

ẢNH GĐCC

Kiểm tra phòng ngủ, lực lượng chức năng phát hiện ga nệm, hai tấm chăn, áo gối ôm cùng nhiều mảnh khăn giấy dính vết màu đỏ nghi là máu. Tuy nhiên, theo mẹ ruột của N., các vết thương hiện đã lành và không ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Do hai bé có quan hệ họ hàng, gia đình không yêu cầu xử lý đối với V.

Liên quan vụ việc, ngày 3.2, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát và báo cáo nội dung phản ánh của báo chí.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc. Các đơn vị liên quan phải kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) theo đúng quy định, đồng thời báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 5.2.

Như Thanh Niên thông tin, trước đó, trong quá trình giảng dạy, giáo viên Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện em T.T.N đến lớp trong tình trạng có nhiều vết thương trên người. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhà trường đã trình báo vụ việc đến chính quyền xã Đá Bạc để làm rõ.

Vụ học sinh lớp 5 ở Cà Mau nghi bị bạo hành: Công an báo cáo vụ việc ban đầu như thế nào? - Ảnh 3.

Và trên chân của nạn nhân

ẢNH: GĐCC

Công an xã Đá Bạc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ học sinh lớp 5 nghi bị bạo hành việc theo quy định.

Tin liên quan

Cà Mau: Học sinh lớp 5 đến lớp với nhiều vết thương, nghi bị bạo hành

Cà Mau: Học sinh lớp 5 đến lớp với nhiều vết thương, nghi bị bạo hành

Giáo viên một trường tiểu học ở Cà Mau hoảng hốt khi phát hiện một học sinh lớp 5 đến lớp với nhiều vết thương trên người. Vụ việc đã được báo ngay cho chính quyền địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

Bạo hành học sinh lớp 5 Dao rọc giấy công an cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận