Cà Mau: Học sinh lớp 5 đến lớp với nhiều vết thương, nghi bị bạo hành

Ngày 3.2, một lãnh đạo UBND xã Đá Bạc (Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh lớp 5 của Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc bị chị họ dùng dao cắt giấy gây thương tích.

Vết thương chi chít trên cánh tay của em T.T.N, học sinh lớp 5, nghi do chị họ dùng dao cắt giấy gây ra ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Trước đó, trong quá trình giảng dạy, giáo viên Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện em T.T.N (12 tuổi) đến lớp trong tình trạng có nhiều vết thương trên người. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhà trường đã trình báo vụ việc đến chính quyền xã Đá Bạc để làm rõ.

Được biết, cha mẹ em N. đã ly hôn, em đang sống cùng bà ngoại. Qua xác minh ban đầu, giữa N. và người chị họ xảy ra mâu thuẫn, sau đó người chị họ đã dùng dao cắt giấy rạch lên cơ thể em, gây thương tích.

"Xã đã nắm thông tin, tiến hành xác minh ban đầu và đến nhà thăm hỏi, động viên em N.", lãnh đạo UBND xã Đá Bạc cho biết.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bên nội đã đón em N. về nhà tại xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau để chăm sóc. Đồng thời, vụ việc hiện đã được báo cáo đến Sở GD-ĐT và UBND tỉnh.