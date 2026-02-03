Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cà Mau: Học sinh lớp 5 đến lớp với nhiều vết thương, nghi bị bạo hành

Gia Bách
Gia Bách
03/02/2026 12:48 GMT+7

Giáo viên một trường tiểu học ở Cà Mau hoảng hốt khi phát hiện một học sinh lớp 5 đến lớp với nhiều vết thương trên người. Vụ việc đã được báo ngay cho chính quyền địa phương.

Ngày 3.2, một lãnh đạo UBND xã Đá Bạc (Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh lớp 5 của Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc bị chị họ dùng dao cắt giấy gây thương tích.

Cà Mau: Học sinh lớp 5 đến lớp với vết thương nghi bị chị họ bạo hành - Ảnh 1.

Vết thương chi chít trên cánh tay của em T.T.N, học sinh lớp 5, nghi do chị họ dùng dao cắt giấy gây ra

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Trước đó, trong quá trình giảng dạy, giáo viên Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện em T.T.N (12 tuổi) đến lớp trong tình trạng có nhiều vết thương trên người. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhà trường đã trình báo vụ việc đến chính quyền xã Đá Bạc để làm rõ.

Được biết, cha mẹ em N. đã ly hôn, em đang sống cùng bà ngoại. Qua xác minh ban đầu, giữa N. và người chị họ xảy ra mâu thuẫn, sau đó người chị họ đã dùng dao cắt giấy rạch lên cơ thể em, gây thương tích.

"Xã đã nắm thông tin, tiến hành xác minh ban đầu và đến nhà thăm hỏi, động viên em N.", lãnh đạo UBND xã Đá Bạc cho biết.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bên nội đã đón em N. về nhà tại xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau để chăm sóc. Đồng thời, vụ việc hiện đã được báo cáo đến Sở GD-ĐT và UBND tỉnh.

Tin liên quan

Công an vào cuộc vụ 6 nữ sinh hành hung bạn trong lớp học

Công an vào cuộc vụ 6 nữ sinh hành hung bạn trong lớp học

Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc 6 nữ sinh hành hung bạn trong lớp học ở xã Nam An Phụ (TP.Hải Phòng)

Khám phá thêm chủ đề

học sinh lớp 5 Thương tích dao cắt giấy cà mau Bạo hành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận