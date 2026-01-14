Công an vào cuộc vụ 6 nữ sinh hành hung bạn trong lớp học

Nhóm 6 nữ sinh hành hung bạn trong lớp gây bức xúc dư luận ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại lớp 7B, Trường THCS Thăng Long (xã Nam An Phụ), vào cuối giờ học buổi sáng 31.12.2025. Nạn nhân là nữ sinh P.T.P. (học sinh lớp 7B). Nhà trường xác định có 6 nữ sinh hành hung bạn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn nữ hành hung "hội đồng" ngay trong lớp, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.

Theo hình ảnh trong clip, nạn nhân bị ít nhất 3 nữ sinh túm tóc, giật mạnh qua lại, kéo lê trên nền lớp học và liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu, người. Do bị đánh tập thể, nữ sinh này không thể phản kháng, chỉ biết nằm dưới đất, ôm đầu khóc.

Đáng chú ý, sự việc diễn ra ngay trong lớp học nhưng không có học sinh nào đứng ra can ngăn. Thậm chí, theo nội dung clip lan truyền, một số em còn vỗ tay, cổ vũ, khiến dư luận đặc biệt bức xúc về bạo lực học đường và thái độ thờ ơ của những người chứng kiến.

Sau khi nắm bắt được sự việc, UBND xã Nam An Phụ đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể diễn biến vụ việc, danh sách học sinh liên quan và biện pháp xử lý ban đầu. Công an xã cũng được giao phối hợp xác minh, làm rõ hành vi của từng cá nhân trong clip.

Theo gia đình em P.T.P, sau khi bị đánh, nữ sinh này trở về nhà nhưng không kể lại sự việc. Mãi đến ngày 5.1 và 7.1, khi 2 đoạn clip liên tiếp xuất hiện trên mạng xã hội, thì gia đình mới biết và đưa em P.T.P. đến Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) để thăm khám, sau đó P. được chuyển về một bệnh viện tại Hải Phòng để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Nam An Phụ (TP.Hải Phòng) cho biết, Công an xã Nam An Phụ đang xác minh, xử lý vụ việc.



