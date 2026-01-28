Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Kết quả giám định thương tích vụ cụ bà 82 tuổi bị giúp việc bạo hành

Trần Cường
Trần Cường
28/01/2026 11:57 GMT+7

Theo kết quả giám định thương tích vụ cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội bị giúp việc bạo hành, nạn nhân gãy nhiều xương sườn.

Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam trong thời hạn 2 tháng đối với Trương Thị Bắc (47 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về tội hành hạ người khác, quy định tại điểm a khoản 2 điều 140 bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan tố tụng, bị can Bắc có nhân thân xấu, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

- Ảnh 1.

Bị can Trương Thị Bắc

ẢNH: T.C

Cuối tháng 11.2025, cụ H.T.N (82 tuổi, trú P.Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải nằm viện vì sức khỏe kém. Thời gian này, gia đình được giới thiệu Bắc là người có kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi nên thuê về chăm sóc cụ N. toàn thời gian.

Tối 10.1, người thân phát hiện vùng mắt, trán và đầu cụ N. xuất hiện nhiều vết bầm tím. Bắc giải thích những vết tích này do cụ N. bị ngã mà có.

Do nghi ngờ, người thân cụ N. kiểm tra dữ liệu camera thì phát hiện nữ giúp việc nhiều lần tác động thô bạo, hành hạ cụ N. nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Công an Hà Nội xác định cụ N. già yếu, ốm đau, không có khả năng tự vệ và mọi sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào Bắc. Quá trình chăm sóc cụ N., Bắc nhiều lần hành hạ, đánh đập cụ.

Lời khai nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi: ‘Tưởng là bình thường nên vẫn để trước camera’

Kết luận giám định thương tích của Trung tâm Pháp y Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội xác định cụ N. bị gãy mới xương sườn số 2 bên phải và gãy cũ nhiều xương sườn ở hai bên.

Làm việc với cảnh sát, bị can Bắc khai thường quát mắng, chửi bới khi cụ N. không nghe theo những yêu cầu của mình; hoặc không phối hợp khi bị can dọn dẹp vệ sinh cá nhân, khi cho ăn.

"Nếu cụ N. không chịu ăn thì tôi sẽ quát to để bắt phải ăn. Vào các ngày 6, 8 và 9.1, tôi có thêm những hành vi như dùng tay tát vào vùng mặt nhiều lần. Khi thay quần áo hoặc vệ sinh cá nhân cho cụ N., sẽ bóp cổ hoặc kéo lê tay chân của cụ N. trên giường từ vị trí này sang vị trí khác", Bắc khai nhận.

