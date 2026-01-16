Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an Hà Nội 'phạt nguội' nhiều trường hợp đổ rác bừa bãi, lấn chiếm vỉa hè

Trần Cường
Trần Cường
16/01/2026 08:27 GMT+7

Qua hệ thống camera AI và phản ánh của người dân, Công an Hà Nội đã 'phạt nguội' hàng chục trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Ngày 16.1, Công an Hà Nội cho biết, từ ngày 14.1, cơ quan này đã triển khai "phạt nguội" từ dữ liệu của hệ thống camera AI và các camera khác. Hình ảnh thu được từ các hệ thống camera sẽ được chuyển về hệ thống của công an cấp xã để xử lý.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an Hà Nội, cho biết từ khi triển khai kế hoạch 332 của UBND thành phố, tình hình trật tự, mỹ quan đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, song chưa được như kỳ vọng.

Công an Hà Nội 'phạt nguội' nhiều trường hợp đổ rác bừa bãi, lấn chiếm vỉa hè- Ảnh 1.

Camera AI ghi nhận trường hợp lấn chiếm vỉa hè để bán hàng

ẢNH: N.B

Theo trung tá Lâm, các vi phạm được xử lý thường xuyên, tuy nhiên nhiều điểm vẫn tái vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng. Từ thực tiễn này đặt ra yêu cầu cần có giải pháp xử lý hiệu quả, đồng bộ và minh bạch hơn.

Do vậy, ngày 13.12.2025, qua Công an Hà Nội đã vận hành, đưa vào sử dụng hệ thống camera AI với khoảng 1.837 camera, được bố trí, lắp đặt trọng điểm trên 25 tuyến phố, 195 nút giao thông trọng điểm.

"Hơn 1 tháng qua, tình hình giao thông có những chuyển biến, hiệu quả rõ rệt, ùn tắc giao thông giảm. Hiệu quả của hệ thống camera AI đã nhìn thấy rõ và mở rộng ra giải quyết trật tự văn minh đô thị chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tương tự", trung tá Lâm nhìn nhận.

Từ thực tiễn đó, PC06 đã tham mưu Ban Giám đốc Công an Hà Nội ban hành công văn số 54 về hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính "phạt nguội" về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Công an Hà Nội 'phạt nguội' nhiều trường hợp đổ rác bừa bãi, lấn chiếm vỉa hè- Ảnh 2.

Một trường hợp thu gom, thải rác trái quy định được camera AI ghi nhận

ẢNH: N.B

Trung tá Lâm cho hay, thông qua camera AI, các hành vi vi phạm trật tự đô thị như: lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định; dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè trái quy định pháp luật…; vi phạm vệ sinh môi trường như thu gom, thải rác trái quy định; vứt, thải, bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá; vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định; đổ nước thải sai quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; vứt, thải rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước… sẽ được ghi nhận, phản hồi về trung tâm chỉ huy của Công an Hà Nội.

Sau đó, trung tâm chỉ huy sẽ gửi hình ảnh thu được đến lực lượng công an cấp xã để triển khai lực lượng xử lý.

Trong 2 ngày bắt đầu xử lý phạt nguội trong lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường (14 và 15.1), thông qua hệ thống camera AI và hình ảnh phản ánh, Công an Hà Nội đã xử lý "phạt nguội" 48 trường hợp với số tiền hơn 58 triệu đồng. Trong đó riêng qua camera AI đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp với tổng số tiền 12,5 triệu đồng.

Theo trung tá Lâm, hình ảnh vi phạm được hệ thống camera ghi nhận là chứng cứ khách quan, sẽ giảm tranh cãi, phản ứng của người vi phạm với lực lượng chức năng; tạo dư luận xã hội đồng thuận, hạn chế tối đa các ý kiến trái chiều.

Ngoài phát hiện vi phạm, trung tá Lâm cho hay camera AI còn giúp lực lượng chức năng ghi nhận, đánh giá những điểm sáng trong chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, như: tuyến phố văn minh đô thị, mô hình tự quản trật tự đô thị hiệu quả… để kịp thời biểu dương, nhân rộng.

Công an Hà Nội cho hay cơ quan này đã và đang triển khai nhiều hệ thống camera giám sát, camera AI để phát hiện, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

