Không chỉ 'phạt nguội', còn cần 'phạt nóng'

Như Thanh Niên đưa tin, Công an Hà Nội cho hay đã và đang triển khai nhiều hệ thống camera giám sát, camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Theo đó, từ 13.12.2025, Công an Hà Nội vận hành hệ thống camera AI được lắp đặt trên 25 tuyến phố, 195 nút giao thông trọng điểm. Sau 1 tháng vận hành, hệ thống camera AI đã ghi nhận, rà soát và kiểm duyệt hình ảnh của 6.351 trường hợp đủ căn cứ để gửi thông báo "phạt nguội".

Chia sẻ thông tin để "phạt nóng"

Đa số bạn đọc (BĐ) Thanh Niên ủng hộ việc ứng dụng camera AI giám sát không chỉ trong giao thông mà còn trong lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Bên trong trung tâm điều khiển giao thông của Công an Hà Nội ẢNH: ĐÌNH HUY

BĐ Trường Lưu nêu ý kiến: "Lực lượng CSGT thường xuyên túc trực trên các tuyến đường, nên khâu "phạt nóng" vi phạm giao thông từ trước đến nay vẫn tiến hành thường xuyên. Tuy nhiên, khâu xử phạt các vi phạm về xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường, vứt rác thải bừa bãi… thì chưa được "nóng".

Đồng ý với nhận định này, BĐ Minh Nghĩa lưu ý thêm: "Nếu hình ảnh giám sát từ camera AI nhanh chóng đến tay các bộ phận quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thì chắc chắn việc xử lý, xử phạt sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, vì những vi phạm này cần phạt ngay tại chỗ mới có tính răn đe cao".

BĐ Thuy Le đề nghị: "Các trung tâm điều phối camera AI, camera giao thông, camera an ninh cần kết nối chung, chia sẻ thông tin, hình ảnh để lực lượng chức năng tăng cường "phạt nóng".

AI hỗ trợ con người

Nhiều BĐ khẳng định việc tăng cường các hệ thống camera AI sẽ giúp khâu quản lý trật tự đô thị được nhanh hơn, chính xác hơn. Tuy nhiên, camera AI dù thông minh đến đâu cũng chỉ dừng ở khâu hỗ trợ con người. "Nếu đội ngũ quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường vẫn thiếu, hoặc quá phụ thuộc vào AI, hoặc thụ động chờ phạt nguội thì xôi hỏng bỏng không", BĐ Phuc Van Nguyen nêu ý kiến.

BĐ Hoang nhận xét: "Ví dụ xảy ra tình huống các xe bán hàng rong tràn xuống lòng đường, gây ách tắc. Nếu chỉ dừng ở việc camera ghi nhận hình ảnh vi phạm, nhưng không có người xuống hiện trường xử lý tức thời, thì lần sau họ lại đẩy xe sang khu phố khác, lại tái diễn cảnh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường".

BĐ Moon nhấn mạnh: "Vẫn cần đặt vấn đề tăng cường vai trò, trách nhiệm của đội ngũ xử lý nhanh các trường hợp vi phạm ngay tại cơ sở, ngay tại hiện trường. Ứng dụng AI song song với chú trọng phần con người, mới hiệu quả".