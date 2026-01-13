Camera AI Hà Nội sẽ ‘phạt nguội’ cả trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Theo Công an Hà Nội, thời gian qua, cơ quan này đã triển khai nhiều hệ thống camera giám sát, camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, qua đó từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Công an Hà Nội cho hay, từ 13.12.2025, cơ quan này đưa vào vận hành hệ thống camera AI với 1.837 camera được lắp đặt trên 25 tuyến phố, 195 nút giao thông trọng điểm. Đây là các khu vực có nguy cơ cao phát sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Bên trong trung tâm điều khiển giao thông của Công an Hà Nội ẢNH: ĐÌNH HUY

Hệ thống camera AI có khả năng tự động thu thập dữ liệu giao thông, điều khiển đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực để góp phần giảm ùn tắc; tự động thiết lập "làn sóng xanh" liên tuyến cho phương tiện ưu tiên, xe dẫn đoàn nhằm tối ưu di chuyển, bảo đảm thông suốt; tự động phân tích, phát hiện và ghi nhận, hỗ trợ xử lý 28 lỗi vi phạm giao thông phổ biến như dừng, đỗ sai quy định; đi ngược chiều; vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm…

Với hệ thống camera AI mới này, tổng số camera được các trung tâm chỉ huy, điều hành của Công an Hà Nội vận hành là khoảng 3.000 camera. Các hệ thống giám sát của Công an Hà Nội cũng có thể ghi nhận đầy đủ vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… làm căn cứ để rà soát, phân loại, xử lý theo quy định.

Sau 1 tháng vận hành hệ thống camera AI (từ 13.12.2025 - 12.1.2026), hệ thống này đã ghi nhận, rà soát và kiểm duyệt hình ảnh của 6.351 trường hợp đủ căn cứ để gửi thông báo "phạt nguội". Trong số này có 4.215 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chiếm 66,3%; 2.053 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chiếm 32,3%.

Cùng với đó, việc ứng dụng camera AI điều khiển tín hiệu đèn giao thông thông minh tại các tuyến phố giúp tình hình giao thông chuyển biến rõ rệt.

Cụ thể việc ứng dụng đã tăng tốc độ di chuyển trên các tuyến đường một chiều và giảm thời gian hành trình từ 31 - 36,8%, tăng thông lượng xe qua nút từ 13 - 18,88%; tăng tốc độ di chuyển trên các tuyến 2 chiều, có lưu lượng mật độ phương tiện đông, các nút giao gần nhau, nhiều nhánh, nhiều hướng và giảm thời gian hành trình trung bình từ 20 - 25%, tăng thông lượng xe qua nút từ 8 - 15%.

Công an Hà Nội khẳng định tinh thần ứng dụng camera AI và hệ thống camera giám sát là "lấy phòng ngừa là chính". Việc triển khai hệ thống này không nhằm mục đích tăng số lượng xử phạt, mà trước hết tạo ra hiệu ứng tuyên truyền, răn đe, nâng cao ý thức tự giác, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành thói quen chấp hành.