Hà Nội chính thức vận hành camera AI, từ nay ý thức người dân sẽ thay đổi

Theo Công an TP.Hà Nội, Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội khi hoạt động sẽ thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng đại biểu Cục CSGT và TP.Hà Nội bấm nút khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông mới, vận hành hệ thống camera AI ẢNH: ĐÌNH HUY

Trung tâm mới được trang bị 3 hệ thống, gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự.

Đây là "đầu não" của hệ thống 1.837 camera các loại kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI. Hệ thống điều khiển tự động dựa trên thu thập cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về lưu lượng giao thông, thích ứng thời gian thực qua 957 camera lắp đặt tại 195 nút đèn trên tổng số 564 nút đèn tín hiệu giao thông đã tiếp nhận từ Sở Xây dựng đầu tháng 10.

Trong đó, hệ thống kết hợp 132 camera giám sát PTZ, loại camera có khả năng xoay ngang, xoay dọc và zoom để mở rộng góc quan sát, phục vụ giám sát an ninh, trật tự và 748 camera AI chuyên dụng giám sát xử lý vi phạm hiện đại có độ phân giải cao (8 megapixel, tốc độ khung hình 50 khung hình/giây, tự động phân tích dữ liệu hình ảnh và lưu trữ tại hệ thống 20 máy chủ và hệ thống lưu trữ tập trung với thời gian lưu trữ tối đa đến 75 ngày), hỗ trợ phát hiện tối đa 28 loại hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Công an TP.Hà Nội vận hành hệ thống camera AI ẢNH: ĐÌNH HUY

Đặc biệt, trung tâm mới đã thiết lập được 6 tuyến "làn sóng xanh" tại các tuyến phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Quán Sứ. Giải pháp điều khiển đèn tín hiệu thông minh mới đã chứng minh hiệu quả vượt trội trên tuyến phố Huế - Hàng Bài.

Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội kỳ vọng, không chỉ là "phạt nguội", hệ thống sẽ giúp giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý...

Camera AI hoạt động sẽ thay đổi ý thức người dân

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết với việc trang bị, lắp đặt hệ thống 1.837 mắt camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh sẽ là "bộ não" giám sát tình hình giao thông và trật tự đô thị theo thời gian thực. Từ đây, lực lượng công an có thể theo dõi hình ảnh trên các tuyến đường, nút giao trọng điểm, kịp thời phát hiện ùn tắc, vi phạm, tai nạn, sự cố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng và các đại biểu nghe giới thiệu về hệ thống camera AI ẢNH: ĐÌNH HUY

Song song với đó, hệ thống camera AI sẽ hỗ trợ xác định mật độ, lưu lượng phương tiện, điều tiết thời gian chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp; đồng thời nhận diện tự động các hành vi vi phạm như dừng đỗ sai quy định, đi sai làn đường, lấn chiếm lòng đường, tụ tập kinh doanh trái phép trên vỉa hè, lòng đường.

Hệ thống này sẽ giúp lực lượng chức năng ghi nhận, lập hồ sơ xử lý nhanh chóng, giảm phụ thuộc vào việc kiểm tra và xử lý trực tiếp, thủ công như trước đây.

Tất cả các hoạt động của người dân trên đường phố sẽ được ghi lại ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, trung tâm điều khiển và hệ thống camera AI đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi cơ bản ý thức của người dân khi tham gia giao thông, từ đó góp phần đảm bảo trật tự, văn minh đô thị; đồng thời sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết ùn tắc giao thông.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Công an TP.Hà Nội sẽ phấn đấu, lắp đặt khoảng 5.000 camera AI, triển khai vào cả trong ngõ, ngách để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.