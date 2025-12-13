Cán bộ Hà Nội đội mưa 'lấy lại vỉa hè' cho người đi bộ

Sáng 13.12, thực hiện kế hoạch nhằm giải quyết "điểm nghẽn" về trật tự đô thị do UBND TP.Hà Nội ban hành, P.Đống Đa đã ra quân lấy lại vỉa hè, lòng đường, đồng thời triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.

Lực lượng công an nhắc nhở một hộ kinh doanh ở P.Đống Đa thu dọn bàn ghế, ô che, trả lại vỉa hè ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phát biểu trước khi ra quân, ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Đống Đa, nhắc lại yêu cầu của TP.Hà Nội về việc các địa phương, các lực lượng phải chấm dứt tư duy "chiến dịch, cao điểm"; "bắt cóc bỏ đĩa" mà phải giữ gìn văn minh đô thị hàng ngày, như "cơm ăn, nước uống". Trong đó, Công an P.Đống Đa là lực lượng nòng cốt.

"Hôm nay là thời điểm chúng ta đánh dấu một cách làm mới. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với người dân tham gia với tinh thần trách nhiệm, để P.Đống Đa văn minh, sạch đẹp", ông Việt nói.

Về phương pháp thực hiện, ông Việt lưu ý làm tốt công tác tuyên truyền, để mỗi người dân phải nhận thức được rằng, giữ gìn không gian trước cửa sạch đẹp, gọn gàng chính là giữ gìn bộ mặt của chính mình.

Lực lượng chức năng "đội mưa" ra quân lấy lại vỉa hè sáng 13.12 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ông Việt, tuyên truyền là biện pháp, giải pháp, nhưng phải đảm bảo 3 nguyên tắc: ưu tiên dành vỉa hè cho người đi bộ; tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế đúng quy định và đảm bảo trật tự đô thị.

Một hộ kinh doanh chiếm dụng vỉa hè trên phố Ô Chợ Dừa (P.Đống Đa) bị lực lượng chức năng thu giữ đồ đạc ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch giải quyết "điểm nghẽn" về trật tự đô thị và xây dựng xã, phường kỷ cương, văn minh theo 3 giai đoạn. Đó là tổ chức điều tra cơ bản; tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm; duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi nhận sáng 13.12:

Lực lượng Công an P.Ô Chợ Dừa ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tháo dỡ mái che của một hộ kinh doanh ở địa chỉ 68 Ô Chợ Dừa (P.Ô Chợ Dừa) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Các đoàn thể hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, trả lại vỉa hè sạch sẽ, văn minh ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thu dọn băng rôn, bảng hiệu và chậu cây cảnh để đảm bảo bộ mặt đô thị văn minh, sạch đẹp ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG