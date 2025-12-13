Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cán bộ Hà Nội đội mưa 'lấy lại vỉa hè' cho người đi bộ

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
13/12/2025 12:00 GMT+7

Trời mưa tầm tã, nhưng lực lượng chức năng tại nhiều phường ở Hà Nội vẫn ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, tháo dỡ mái che, mái vẩy, 'lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

Sáng 13.12, thực hiện kế hoạch nhằm giải quyết "điểm nghẽn" về trật tự đô thị do UBND TP.Hà Nội ban hành, P.Đống Đa đã ra quân lấy lại vỉa hè, lòng đường, đồng thời triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.

Cán bộ Hà Nội 'đội mưa' đi lấy lại vỉa hè cho người đi bộ - Ảnh 1.

Lực lượng công an nhắc nhở một hộ kinh doanh ở P.Đống Đa thu dọn bàn ghế, ô che, trả lại vỉa hè

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phát biểu trước khi ra quân, ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Đống Đa, nhắc lại yêu cầu của TP.Hà Nội về việc các địa phương, các lực lượng phải chấm dứt tư duy "chiến dịch, cao điểm"; "bắt cóc bỏ đĩa" mà phải giữ gìn văn minh đô thị hàng ngày, như "cơm ăn, nước uống". Trong đó, Công an P.Đống Đa là lực lượng nòng cốt.

"Hôm nay là thời điểm chúng ta đánh dấu một cách làm mới. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với người dân tham gia với tinh thần trách nhiệm, để P.Đống Đa văn minh, sạch đẹp", ông Việt nói.

Về phương pháp thực hiện, ông Việt lưu ý làm tốt công tác tuyên truyền, để mỗi người dân phải nhận thức được rằng, giữ gìn không gian trước cửa sạch đẹp, gọn gàng chính là giữ gìn bộ mặt của chính mình.

Cán bộ Hà Nội 'đội mưa' đi lấy lại vỉa hè cho người đi bộ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng "đội mưa" ra quân lấy lại vỉa hè sáng 13.12

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ông Việt, tuyên truyền là biện pháp, giải pháp, nhưng phải đảm bảo 3 nguyên tắc: ưu tiên dành vỉa hè cho người đi bộ; tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế đúng quy định và đảm bảo trật tự đô thị. 

Cán bộ Hà Nội 'đội mưa' đi lấy lại vỉa hè cho người đi bộ - Ảnh 3.

Một hộ kinh doanh chiếm dụng vỉa hè trên phố Ô Chợ Dừa (P.Đống Đa) bị lực lượng chức năng thu giữ đồ đạc

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch giải quyết "điểm nghẽn" về trật tự đô thị và xây dựng xã, phường kỷ cương, văn minh theo 3 giai đoạn. Đó là tổ chức điều tra cơ bản; tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm; duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi nhận sáng 13.12:

Cán bộ Hà Nội 'đội mưa' đi lấy lại vỉa hè cho người đi bộ - Ảnh 4.
Cán bộ Hà Nội 'đội mưa' đi lấy lại vỉa hè cho người đi bộ - Ảnh 5.

Lực lượng Công an P.Ô Chợ Dừa ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cán bộ Hà Nội 'đội mưa' đi lấy lại vỉa hè cho người đi bộ - Ảnh 6.

Tháo dỡ mái che của một hộ kinh doanh ở địa chỉ 68 Ô Chợ Dừa (P.Ô Chợ Dừa)

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cán bộ Hà Nội 'đội mưa' đi lấy lại vỉa hè cho người đi bộ - Ảnh 7.

Các đoàn thể hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, trả lại vỉa hè sạch sẽ, văn minh

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cán bộ Hà Nội 'đội mưa' đi lấy lại vỉa hè cho người đi bộ - Ảnh 9.
Cán bộ Hà Nội 'đội mưa' đi lấy lại vỉa hè cho người đi bộ - Ảnh 10.

Thu dọn băng rôn, bảng hiệu và chậu cây cảnh để đảm bảo bộ mặt đô thị văn minh, sạch đẹp

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cán bộ Hà Nội 'đội mưa' đi lấy lại vỉa hè cho người đi bộ - Ảnh 11.

Hàng hóa, đồ đạc bày trước cửa nhà phải được cất vào bên trong

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

 

Tin liên quan

Ngày 13.12, Hà Nội ra quân 'lấy' lại vỉa hè, lòng đường

Ngày 13.12, Hà Nội ra quân 'lấy' lại vỉa hè, lòng đường

TP.Hà Nội yêu cầu từ ngày 13.12, các phường, xã đồng loạt ra quân lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn, đồng thời vận động nhân dân tự giác tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Khám phá thêm chủ đề

vỉa hè hà nội điểm nghẽn Trật tự đô thị Người đi bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận