Camera AI siết chặt giám sát: Người Hà Nội 'cẩn thận gấp đôi' khi lái xe

Cảm thấy áp lực nhưng ủng hộ tuyệt đối

Cả trong và ngoài giờ cao điểm, đa số tài xế đều chủ động giảm tốc, dừng đúng vị trí, thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tham gia giao thông dù hệ thống hơn 1.800 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mới chuẩn bị chính thức hoạt động.

Do đặc thù công việc, anh Nguyễn Quang Phong (38 tuổi, ở P.Thanh Xuân) thường xuyên di chuyển khoảng 15 km mỗi ngày. Trước việc Công an Hà Nội đưa camera AI vào vận hành, phát hiện nhanh, chính xác các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, anh Phong bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối.

Người dân dừng chờ ngay ngắn, thẳng hàng "như kẻ chỉ" tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bởi lẽ, trước đây, khi di chuyển ngoài đường, anh Phong rất sợ tình trạng bị người khác phóng nhanh, vượt ẩu. Nhưng thời gian gần đây, khi thông tin lực lượng công an sử dụng camera AI thì anh thấy mọi người tham gia giao thông "văn minh hơn".

Mặc dù ủng hộ chủ trương và có tâm thế sẵn sàng đón nhận nhưng anh Phong thừa nhận cảm giác "hơi áp lực" trong thời gian đầu khi hệ thống camera AI vận hành.

"Việc này tạo cho tôi cảm giác giống như có người giám sát mọi lúc mọi nơi. Nếu như trước kia, khi vi phạm thì tôi còn có cơ hội "xin xỏ", nhưng từ giờ, mọi vi phạm đều bị xử lý triệt để. Điều này khiến tôi khi lái xe có chút cảm giác căng thẳng, đồng thời tôi phải cẩn thận gấp đôi khi tham gia giao thông", anh Phong nói.

Tình trạng xe máy đi vào làn buýt nhanh BRT vẫn thường diễn ra, sắp tới camera AI đi vào hoạt động có thể sẽ hạn chế vi phạm này ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tương tự, anh Nguyễn Phú (43 tuổi, P.Hoàng Mai) cho biết mình cảm thấy "rén" hơn khi lái ô tô trong nội đô.

"Camera lắp khắp nơi. Chỉ sơ ý lấn làn vài giây hay dừng quá vạch là bị ghi lại. Có lúc, chính tôi cũng không chắc mình có vi phạm hay không nên cũng hạn chế đi ô tô vào nội đô", anh Phú nói và cho biết, chính vì có cảm giác này nên thời gian vừa qua, anh thường di chuyển bằng xe máy thay vì ô tô cá nhân.

Lý giải thêm về việc này, anh Phú cho hay, một phần để bản thân có thời gian "học thuộc" hơn cung đường mà mình thường di chuyển, từ đó sẽ hạn chế tình huống vô tình vi phạm. Cạnh đó, nếu không may có hành vi vi phạm giao thông trong thời gian đầu thì mức xử phạt dành cho người đi xe máy cũng thấp hơn dành cho người đi ô tô.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên, trước "giờ G" camera AI chính thức hoạt động, thì không phải nút giao nào, cung đường nào trong thành phố cũng có sự chấp hành của người dân khi tham gia giao thông. Tại một số ngã tư, có lúc vẫn xuất hiện tình trạng người dân không chấp hành đèn tín hiệu, hoặc đi sai làn.

Camera AI của Hà Nội hiện đại như thế nào?

Theo dự kiến, sáng 13.12, Công an Hà Nội tổ chức đợt ra quân cao điểm tết Nguyên đán 2026, đồng thời khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI xử lý vi phạm gắn với công tác xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay, việc đưa hơn 1.800 camera AI vào vận hành là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của lực lượng CSGT Hà Nội.

Hơn 1.800 camera AI khắp Hà Nội đã sẵn sàng để kích hoạt vào sáng mai 13.12 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Hệ thống camera AI được trang bị nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện rõ sự vật, hiện tượng, đối tượng ở khoảng cách từ 500 - 700 m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt.

Các camera này được bố trí tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm, cửa ngõ ra vào thành phố nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát giao thông và đảm bảo an ninh, trật tự đô thị.

Hệ thống camera AI sẽ được kết nối với hệ thống đèn giao thông để tự động điều chỉnh theo lưu lượng phương tiện. Điều này được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc. ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an Hà Nội, so với hệ thống camera quan sát thông thường, camera AI có khả năng phân tích và xử lý hình ảnh ngay tại thiết bị, giúp phát hiện nhanh, chính xác các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng như các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cạnh đó, hệ thống cũng có khả năng nhận dạng biển kiểm soát phương tiện, hỗ trợ truy tìm phương tiện liên quan đến các vụ việc an ninh trật tự, tai nạn giao thông, góp phần xây dựng đô thị thông minh, giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.

Những biển cảnh báo giúp người tham gia giao thông tuân thủ hơn được lắp đặt tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đặc biệt hơn 1.800 camera AI này được tích hợp chức năng tự động đo đếm lưu lượng phương tiện tại các nút giao, truyền dữ liệu theo thời gian thực để điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tối ưu.

Qua đó, hệ thống giúp giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian chờ đèn đỏ và nâng cao hiệu quả điều hành giao thông thông minh.