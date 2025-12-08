Thanh Hóa đầu tư khoảng 170 tỉ đồng lắp đặt 1.100 camera AI

Ngày 8.12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án tích hợp camera và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai phá dữ liệu camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 170 tỉ đồng, do Công an tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Hiện nay hệ thống camera đã lắp đặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang hỗ trợ tốt cho lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ẢNH: MINH HẢI

Theo đó, sẽ đầu tư, lắp đặt mới khoảng 1.100 camera AI trên địa bàn 12 xã, phường trung tâm, trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng; đầu tư thiết bị giám sát tại phòng giám sát của công an các xã, phường được lắp đặt camera AI.

Việc lắp đặt hệ thống camera AI nhằm kiểm soát an ninh đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin cho lực lượng công an, nâng cao hiệu quả việc đảm bảo an ninh trật tư, trật tự xã hội, và an toàn giao thông… Thời gian thực hiện dự án từ 2025 - 2026.

Sau khi hoàn thành lắp đặt 1.100 camera AI mới, tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tích hợp khoảng 1.000 camera hiện có (đã lắp đặt và đang hoạt động) để khai phá dữ liệu camera.

Ngoài hệ thống camera an ninh của các cơ quan, đơn vị, và người dân, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lắp đặt hơn 200 camera phục vụ việc quét và phát hiện các lỗi vi phạm giao thông của các phương tiện tham gia giao thông.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, từ giữa tháng 12.2024 đến ngày 27.11, hệ thống camera đã phát hiện gần 3.500 trường hợp ô tô và xe máy vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không thắt dây an toàn, không đội mũ bảo hiểm...

Ngoài ra, hệ thống camera an ninh tại các địa phương cũng đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong điều tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn xã hội...