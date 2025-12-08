Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Thanh Hóa đầu tư khoảng 170 tỉ đồng lắp đặt 1.100 camera AI

Minh Hải
Minh Hải
08/12/2025 17:38 GMT+7

Năm 2026, tỉnh Thanh Hóa sẽ lắp đặt mới khoảng 1.100 camera AI với tổng vốn đầu tư khoảng 170 tỉ đồng để kiểm soát an ninh, an toàn giao thông... một cách đồng bộ và hiện đại.

Ngày 8.12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án tích hợp camera và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai phá dữ liệu camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 170 tỉ đồng, do Công an tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Thanh hóa Sắp lắp đặt 1 . 100 Camera AI để nâng cao an ninh trật tự - Ảnh 1.

Hiện nay hệ thống camera đã lắp đặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang hỗ trợ tốt cho lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

ẢNH: MINH HẢI

Theo đó, sẽ đầu tư, lắp đặt mới khoảng 1.100 camera AI trên địa bàn 12 xã, phường trung tâm, trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng; đầu tư thiết bị giám sát tại phòng giám sát của công an các xã, phường được lắp đặt camera AI. 

Việc lắp đặt hệ thống camera AI nhằm kiểm soát an ninh đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin cho lực lượng công an, nâng cao hiệu quả việc đảm bảo an ninh trật tư, trật tự xã hội, và an toàn giao thông… Thời gian thực hiện dự án từ 2025 - 2026.

Sau khi hoàn thành lắp đặt 1.100 camera AI mới, tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tích hợp khoảng 1.000 camera hiện có (đã lắp đặt và đang hoạt động) để khai phá dữ liệu camera.

Ngoài hệ thống camera an ninh của các cơ quan, đơn vị, và người dân, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lắp đặt hơn 200 camera phục vụ việc quét và phát hiện các lỗi vi phạm giao thông của các phương tiện tham gia giao thông.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, từ giữa tháng 12.2024 đến ngày 27.11, hệ thống camera đã phát hiện gần 3.500 trường hợp ô tô và xe máy vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không thắt dây an toàn, không đội mũ bảo hiểm...

Ngoài ra, hệ thống camera an ninh tại các địa phương cũng đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong điều tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn xã hội...

Tin liên quan

CSGT TP.HCM thông tin kế hoạch mở rộng camera AI

CSGT TP.HCM thông tin kế hoạch mở rộng camera AI

CSGT TP.HCM sẽ phối hợp triển khai mô hình hệ thống giám sát tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo (camera AI), lắp đặt tại vị trí trọng yếu, điểm đen về ùn tắc.

Khám phá thêm chủ đề

camera AI Thanh Hóa Khai phá dữ liệu trí tuệ nhân tạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận