Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong thời gian Quốc tang

Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trong thời gian tổ chức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Kiểm tra an ninh hàng không tại sân bay NIA

Trong thời gian áp dụng, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định để triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp. Các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam thông báo đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Theo điều 20 Nghị định 92/2015/NĐ-CP quy định về kiểm soát an ninh hàng không tăng cường, khi có nguy cơ cao đối với an ninh hàng không, các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường được thực hiện theo 3 cấp độ, bao gồm cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3.

Trong đó, cấp độ 1 được áp dụng trong các trường hợp có sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của đất nước.

Theo quy định, các sân bay triển khai biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 sẽ thực hiện một số biện pháp như: tăng cường số lượng nhân viên an ninh hàng không, bảo vệ làm nhiệm vụ tại khu vực hạn chế; kiểm tra người bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và kiểm tra trực quan 7% với người, đồ vật, phương tiện vào khu vực hạn chế của sân bay.



Tăng cường phỏng vấn, đối chiếu giấy tờ nhân thân khi hành khách làm thủ tục hàng không, khi kiểm tra an ninh hàng không; kiểm tra trực quan ngẫu nhiên 15% hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động; kiểm tra trực quan 15% hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi tia X mà không có hình ảnh khả nghi; hạn chế người và phương tiện hoạt động tại khu vực công cộng của nhà ga hành khách...

Với những hành lý ký gửi không có người đi cùng sẽ kiểm tra trực quan, sau khi đã được soi chiếu trước khi đưa lên tàu bay.