Thủ tướng chỉ đạo ứng phó máy bay không người lái vi phạm an ninh hàng không

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.

Máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ sẽ bị cưỡng chế hạ cánh nếu vi phạm hoạt động hàng không dân dụng T.N

Chỉ thị nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt, thực hiện nghiêm mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm an ninh hàng không, xem đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Bộ GTVT được giao hoàn thiện hệ thống quản lý, bảo đảm an ninh hàng không; xây dựng đội ngũ tham mưu, giám sát viên an ninh hàng không chuyên sâu... Chỉ đạo tổ chức lại lực lượng kiểm soát an ninh hàng không hoặc đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức để cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không theo thông lệ quốc tế và quy định Việt Nam.

Chỉ thị cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm đến an ninh, an toàn hàng không.



Đặc biệt, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án ứng phó máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. Phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương liên quan về việc giám sát, cưỡng chế hạ cánh khẩn cấp đối với máy bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm hoạt động hàng không dân dụng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.



Ngoài ra, các địa phương và cảng hàng không phải tăng cường tuần tra kiểm soát khắc phục tình trạng cò mồi, taxi dù tại các cảng hàng không, sân bay; triển khai, tăng cường các tuyến xe buýt, dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối các trung tâm đô thị, trung tâm du lịch đi, đến cảng hàng không, sân bay.



Triển khai các phương án ngăn chặn, ứng phó việc sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn chiếu laser, thả diều, tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; quản lý tốt hoạt động của các câu lạc bộ dù lượn, tránh uy hiếp an toàn hàng không.