Vì sao phải lắp camera AI trên cầu Sêrêpốk?

Ngày 13.1, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (Đắk Lắk) cho biết, chính quyền địa phương đã lắp đặt 3 camera AI tại cầu Sêrêpốk (nằm trên QL14, giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk - Lâm Đồng) để theo dõi tình hình.

Ông Hậu cho biết, thời gian qua, nhiều người đã nhảy cầu Sêrêpốk tự tử. Camera AI được lắp đặt trên cầu sẽ truyền dữ liệu trực tiếp về Công an xã Hòa Phú để theo dõi, giám sát, xử lý tình huống.

Camera AI lắp đặt tại cầu Sêrêpốk để theo dõi ẢNH: T.X

"Địa phương đã thành lập ban cứu hộ, túc trực để xử lý huống từ camera AI truyền dữ liệu về công an. Qua đó, cơ quan chức năng sẽ có phương án phù hợp để xử lý các tình huống xấu. Camera AI được đầu tư, lắp đặt từ nguồn kinh phí của địa phương. Hiện địa phương đang tổ chức lắp bảng hiệu tuyên truyền ở khu vực cầu", ông Hậu thông tin.

Ông Hậu thông tin thêm, 3 camera AI được lắp đặt trên cầu có tầm nhìn bao quát ở phía trên cầu và phía dưới sông Sêrêpốk. Ngoài ra, địa phương cũng đã lắp nhiều camera AI tại các vị trí khác để theo dõi an ninh trật tự trên địa bàn.

Các bảng hiệu tuyên truyền sẽ được chính quyền địa phương lắp đặt trong thời gian tới ẢNH: T.X

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, thời gian qua tại khu vực cầu Sêrêpốk xảy ra nhiều vụ người dân nhảy cầu tự tử. Mực nước trên sông Sêrêpốk chảy xiết nên việc lực lượng chức năng cứu vớt người gặp nhiều khó khăn, cơ hội sống sót là rất thấp.

Sông Sêrêpốk là dòng sông chảy ngược từ Tây nguyên sang vùng đất Campuchia, sau đó mới xuôi về khu vực Tây Nam bộ, rồi đổ ra biển.

Trước đây, sông Sêrêpốk là ranh giới giữa hai tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Đắk Nông (cũ). Cây cầu bắc qua sông Sêrêpốk nằm trên tuyến QL14 (hướng đi từ Đắk Lắk về TP.HCM).