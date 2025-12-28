‘Bịt mắt’ camera AI bất thành, nhiều tài xế bị xử lý

Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, sáng 28.12, lực lượng của cơ quan này đồng loạt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên nhiều tuyến đường, tập trung vào các hành vi che, dán biển số, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, xe tự chế, chở hàng cồng kềnh cùng với sự hỗ trợ của hệ thống camera AI.

Một trường hợp che biển số bị camera AI phát hiện, thông tin được chuyển tới lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ ngoài đường để dừng xe xử lý ẢNH: VĂN TIẾN

Quá trình làm nhiệm vụ, hệ thống camera AI đã phát hiện, ghi nhận rõ các hành vi vi phạm diễn ra trên tuyến, giúp lực lượng CSGT nhanh chóng xác định phương tiện và dừng xe kiểm tra, xử lý đúng người, đúng lỗi.

Sáng 28.12, lực lượng CSGT Công an Hà Nội đã xử lý 57 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính hơn 700 triệu đồng, tạm giữ 13 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 13 trường hợp.

Nhiều shipper bị xử lý vì để túi đựng hàng che khuất biển số ẢNH: VĂN TIẾN

Trong số vi phạm có 6 xe máy không gắn biển số; 3 trường hợp che, dán biển số hoặc làm thay đổi đặc điểm của biển số xe; 10 trường hợp vận chuyển hàng hóa che khuất biển số xe. Ngoài ra, camera AI còn phát hiện 14 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe máy, 8 trường hợp chở hàng cồng kềnh…

Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội, khẳng định các hành vi che, dán biển số, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, chở hàng cồng kềnh, xe tự chế đều tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Một trường hợp che khuất biển số bị camera AI phát hiện

Trung tá Long cho hay, việc ứng dụng hệ thống camera AI giúp lực lượng CSGT phát hiện vi phạm khách quan, liên tục, tạo căn cứ rõ ràng để xử lý nghiêm, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

"Thời gian tới, Phòng CSGT Công an Hà Nội sẽ đẩy mạnh khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống camera AI, kết hợp tuần tra kiểm soát lưu động, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông", trung tá Long nói.