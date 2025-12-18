Theo thống kê của Phòng CSGT Công an Hà Nội, sau 5 ngày vận hành chính thức (từ 13 - 17.12), hệ thống camera AI đã ghi nhận 759 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, ô tô 220 trường hợp và mô tô, xe gắn máy 539 trường hợp.

Trong số vi phạm có 617 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, 91 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 32 trường hợp dừng đỗ sai quy định…

5 ngày đầu vận hành, camera AI ở Hà Nội đã phát hiện hơn 700 trường hợp vi phạm ẢNH: TIẾN TRẠCH

Phòng CSGT Công an Hà Nội đánh giá hành vi vi phạm đèn đỏ vẫn chiếm tỷ lệ cao, song xu hướng chung là giảm dần khi hệ thống camera AI hoạt động liên tục, không bỏ sót và không có sự can thiệp chủ quan.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, ngoài chức năng phát hiện, ghi nhận vi phạm trật tự, an toàn giao thông, hệ thống camera AI còn phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ nhân dân.

Điển hình, nhờ khai thác hiệu quả dữ liệu từ hệ thống camera giao thông AI, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã phối hợp với công an địa bàn hỗ trợ gia đình tìm kiếm thành công một cụ ông đi lạc trên địa bàn.

Cụ ông đi lạc được tìm thấy nhờ hệ thống camera AI ẢNH: TIẾN TRẠCH

5 ngày camera AI phát hiện 759 trường hợp vi phạm, chủ yếu là vượt đèn đỏ

Phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay, những ngày đầu hệ thống camera AI vận hành cho thấy nhiều hiệu quả tích cực. Nhiều nút giao lắp đặt camera AI, các lỗi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, lấn làn, dừng xe quá vạch giảm rõ rệt. Giao thông đi vào trật tự, nề nếp hơn, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Cạnh đó, hệ thống camera AI hoạt động đồng bộ giúp giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng CSGT trực tiếp đứng điều tiết tại các nút giao, đồng thời nâng cao độ chính xác, khách quan và minh bạch trong công tác quản lý, xử lý vi phạm.

Dòng phương tiện dừng chờ đèn đỏ ngay ngắn trên đường Nguyễn Trãi ẢNH: TIẾN TRẠCH

Ở một số tuyến đường lớn như Cầu Giấy, Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi... dù lưu lượng phương tiện cao trong giờ cao điểm nhưng dòng xe vẫn được duy trì ổn định và xe máy không còn leo lên vỉa hè, các phương tiện xếp hàng ngay ngắn trước đèn tín hiệu.