Thời sự

CSGT vẫn phải làm việc trên đường dù có camera AI

Trần Cường - Đình Huy
15/12/2025 19:20 GMT+7

Theo đại diện Cục CSGT, camera AI hỗ trợ nhiều công tác nghiệp vụ, song việc kiểm tra nồng độ cồn, ma túy hay xử lý tải trọng vẫn cần lực lượng CSGT có mặt trên đường.

Tại họp báo của Bộ Công an chiều 15.12, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (thuộc Cục CSGT, Bộ Công an), đã thông tin về kết quả bước đầu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lực lượng CSGT.

Cục CSGT nói về nhiệm vụ của CSGT khi có camera AI - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật thông tin tại họp báo

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo đại tá Nhật, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT đang ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số mạnh mẽ. Cục CSGT đã tham mưu Bộ Công an xây dựng đề án về các trung tâm thông tin chỉ huy, trung tâm điều khiển giao thông minh tại Cục CSGT và công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại tá Nhật cho hay, lực lượng đã CSGT ứng dụng những công nghệ mới nhất như camera AI, điều chỉnh tổ chức giao thông chu kỳ đèn tín hiệu bằng trí tuệ nhân tạo, qua đó phát huy hiệu quả rất to lớn trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Tuy nhiên, đại tá Nhật cho biết tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng CSGT phải nỗ lực hơn. Song việc ứng dụng công nghệ, CSGT cũng có chuyển biến về công tác nghiệp vụ.

"Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy hay xử lý tải trọng vẫn cần lực lượng CSGT có mặt trên đường, hay giải quyết ùn tắc, tai nạn giao thông trên đường vẫn cần CSGT thực hiện nhiệm vụ", đại tá Nhật nói.

Cục CSGT nói về nhiệm vụ của CSGT khi có camera AI - Ảnh 2.

Hơn 1.800 caemra AI được đưa vào vận hành tại Hà Nội

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tháng 7 vừa qua, Cục CSGT vận hành Trung tâm thông tin chỉ huy tiếp nhận và xử lý thông tin, hình ảnh ở các tuyến giao thông trên cả nước được truyền về từ hệ thống camera giám sát.

Tiếp đó, ngày 13.12, Công an Hà Nội cũng khai trương Trung tâm điều khiển giao thông và hơn 1.830 camera AI. Trung tâm này có thể xử lý vi phạm hành chính đối với nhiều lỗi vi phạm giao thông, điều khiển đèn tín hiệu tại các nút giao bằng AI nhằm giảm ùn tắc, điều hành giao thông thông minh theo thời gian thực.

Phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay, camera AI tự động nhận diện biển số xe và phát hiện hơn 25 lỗi vi phạm giao thông chính xác như: vượt đèn đỏ, đi đường cấm, chạy xe ngược chiều, ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại, không cài dây an toàn, không chấp hành vạch kẻ đường, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, chở quá số người quy định…

Hệ thống nêu trên cũng ứng dụng AI để phân tích, có khả năng tự nhận diện tình huống bất thường, cảnh báo sớm nguy cơ xảy ra ùn tắc. Đồng thời, gợi ý phương án phân luồng tối ưu, góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí CSGT trực tiếp điều tiết tại các nút giao, nâng cao tính chính xác và minh bạch trong công tác quản lý.

Khám phá thêm chủ đề

Cục CSGT điều tiết giao thông Bộ Công an đại tá Nguyễn Quang Nhật
