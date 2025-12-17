1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội

Anh Phạm Quốc Tuấn (trú P.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trước đây khi tham gia giao thông vào ban đêm đôi lúc thấy đường vắng, không có cảnh sát giao thông anh đã không chấp hành tín hiệu đèn đỏ. Tuy nhiên, từ khi đọc được thông tin có camera AI vận hành, anh đi rất cẩn thận, bởi mỗi hành vi không chấp hành giao thông sẽ bị ghi lại và mức phạt rất nặng. Trước đó, ngày 13.12, Công an Hà Nội cũng khai trương Trung tâm điều khiển giao thông và hơn 1.830 camera AI. Camera AI tự động nhận diện biển số xe và phát hiện hơn 25 lỗi vi phạm giao thông chính xác như: vượt đèn đỏ, đi đường cấm, chạy xe ngược chiều, ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm...