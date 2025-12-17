1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội

Tại nhiều thời điểm khác trong ngày, người dân cũng chấp hành dừng xe đúng quy định ở các ngã tư giúp người đi bộ có không gian sang đường an toàn, đồng thời giảm thiểu xung đột giao thông khi tín hiệu đèn thay đổi
ẢNH: PHAN MINH NGHĨA
Người tham gia giao thông xếp hàng ngay ngắn thời điểm trời mưa, đường vắng tại nút giao Láng - Trần Duy Hưng hôm 13.12 (thời điểm chính thức vận hành camera AI)
ẢNH: ĐÌNH HUY
Nhiều thời điểm cả đoạn đường chỉ có một phương tiện nhưng người dân vẫn tuân thủ luật giao thông
ẢNH: PHAN MINH NGHĨA
