Đời sống

1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội

Đình Huy - Phan Minh Nghĩa
17/12/2025 09:14 GMT+7

Sau hơn 4 ngày 1.800 camera AI chính thức vận hành, giao thông Hà Nội ghi nhận những chuyển biến tích cực rõ rệt, đặc biệt vào ban đêm, tạo nên những hình ảnh đẹp về ý thức và văn hóa giao thông của người dân thủ đô.

1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sau 4 ngày hơn 1.800 camera AI được đưa vào vận hành, ý thức tham gia giao thông của người dân chuyển biến tích cực. Trên các tuyến phố, bất kể vào giờ cao điểm, đêm khuya hay trời mưa..., người điều khiển phương tiện dừng chờ đèn đỏ đúng vạch, trật tự.

ẢNH: ĐÌNH HUY

1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội- Ảnh 2.

Tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, nơi thường xuyên xảy ra tắc đường, người dân không chấp hành tín hiệu giao thông nhưng từ khi có camera AI vận hành, tình trạng chen lấn, dừng đỗ sai quy định đã giảm rõ rệt. Phần lớn các phương tiện đều chủ động giảm tốc, dừng chờ đèn đỏ thẳng hàng, đúng vạch quy định, tạo trật tự rõ ràng ngay cả trong thời điểm giao thông đang ùn tắc nghiêm trọng. Trên đường Vành đai 3 trên cao, các phương tiện đi vào làn khẩn cấp cũng giảm rõ rệt.

ẢNH: ĐÌNH HUY

1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội- Ảnh 3.
1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội- Ảnh 4.
1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội- Ảnh 5.

Tại nhiều thời điểm khác trong ngày, người dân cũng chấp hành dừng xe đúng quy định ở các ngã tư giúp người đi bộ có không gian sang đường an toàn, đồng thời giảm thiểu xung đột giao thông khi tín hiệu đèn thay đổi

ẢNH: PHAN MINH NGHĨA

1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội- Ảnh 6.
1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội- Ảnh 7.

Người tham gia giao thông xếp hàng ngay ngắn thời điểm trời mưa, đường vắng tại nút giao Láng - Trần Duy Hưng hôm 13.12 (thời điểm chính thức vận hành camera AI)

ẢNH: ĐÌNH HUY

1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội- Ảnh 8.

Đáng chú ý, vào thời điểm nửa đêm, khi đường phố chỉ còn một vài phương tiện tham gia, xe máy, ô tô vẫn kiên nhẫn xếp hàng sau vạch dừng khi đèn đỏ bật sáng. Đây là hình ảnh đẹp của giao thông thủ đô trong những ngày camera AI chính thức đi vào hoạt động.

ẢNH: PHAN MINH NGHĨA

1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội- Ảnh 9.

Ngã tư Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng lúc 0 giờ ngày 17.12, các phương tiện đều không vượt đèn đỏ dù đường rất vắng

ẢNH: PHAN MINH NGHĨA

1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội- Ảnh 10.

Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh lúc 0 giờ 20

ẢNH: PHAN MINH NGHĨA

1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội- Ảnh 11.
1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội- Ảnh 12.

Nhiều thời điểm cả đoạn đường chỉ có một phương tiện nhưng người dân vẫn tuân thủ luật giao thông

ẢNH: PHAN MINH NGHĨA

1.800 camera AI 'thử thách' văn hóa giao thông của người Hà Nội- Ảnh 13.

Anh Phạm Quốc Tuấn (trú P.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trước đây khi tham gia giao thông vào ban đêm đôi lúc thấy đường vắng, không có cảnh sát giao thông anh đã không chấp hành tín hiệu đèn đỏ. Tuy nhiên, từ khi đọc được thông tin có camera AI vận hành, anh đi rất cẩn thận, bởi mỗi hành vi không chấp hành giao thông sẽ bị ghi lại và mức phạt rất nặng. Trước đó, ngày 13.12, Công an Hà Nội cũng khai trương Trung tâm điều khiển giao thông và hơn 1.830 camera AI. Camera AI tự động nhận diện biển số xe và phát hiện hơn 25 lỗi vi phạm giao thông chính xác như: vượt đèn đỏ, đi đường cấm, chạy xe ngược chiều, ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm...

ẢNH: PHAN MINH NGHĨA


