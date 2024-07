31 người ở TP.HCM nhảy cầu tự tử trong hơn 6 tháng

Con số trên được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của TP.HCM chiều 11.7.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ tự tử chủ yếu là do buồn chuyện gia đình, lý do tình cảm, rối loạn tinh thần, áp lực học hành, kinh doanh...

Thượng tá Hà cho biết, thời gian qua, cơ quan chức năng cũng đã tăng cường tư vấn sức khỏe tinh thần cho người dân, đồng thời lắp đặt rào chắn tại các cầu, thành lập đội tình nguyện trên sông để kịp thời phát hiện người nhảy cầu để ngăn chặn, ứng cứu.

Đại diện Công an TP.HCM đề nghị người dân phát huy truyền thống nghĩa tình của thành phố, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những người có ý định nhảy cầu tự tử.

Lực lượng chức năng thuyết phục cô gái từ bỏ ý định nhảy cầu Ba Son (Q.1, TP.HCM) hồi đầu tháng 3.2024 T.D.

Hồi đầu tháng 4.2024, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ (thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM) cứu vớt một người đàn ông trung niên ở Q.Bình Thạnh nhảy cầu Phú Mỹ (Q.7). Người đàn ông này làm nghề buôn bán, mới ly hôn, một mình nuôi 3 con nên buồn chán và nhảy cầu.

Trước đó 1 tháng, Công an P.Bến Nghé (Q.1) phối hợp Đội CSGT Bến Thành thuyết phục, giải cứu thành công cô gái có ý định nhảy cầu Ba Son. Khi đó, lực lượng công an vừa vận động, thuyết phục trên cầu, vừa điều một ca nô dưới sông Sài Gòn chuẩn bị phương án cứu hộ. Cô gái này giãi bày do buồn chuyện gia đình nên nhất thời suy nghĩ dại dột.