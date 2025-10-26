QL14 xuống cấp nghiêm trọng

Chưa đầy 50 km nhưng đoạn QL14 xuống cấp nói trên gây ra nhiều bức xúc với tài xế và người dân địa phương. Tuyến quốc lộ này là huyết mạch nối Tây nguyên với Bắc Trung bộ và Đông Nam bộ nhưng nay chi chít hố sâu, mặt đường bong tróc, biến dạng, gây nguy hiểm cho mọi phương tiện lưu thông.

QL14 vá tạm rồi hỏng, người dân nơm nớp lo sợ

Trên toàn tuyến, hàng trăm ổ voi, ổ gà… xuất hiện san sát. Nhiều hố sâu chiếm diện tích 0,5 - 1m², có nơi sâu đến cả gang tay người lớn, nằm chình ình ngay giữa tim đường. Xe máy, ô tô con hay xe tải đều phải "lạng lách" né tránh, chỉ cần sơ sẩy là tai nạn có thể xảy ra.

Những hố sâu trên QL14 trở thành bẫy đối với người tham gia giao thông ẢNH: TRẦN HIẾU

Đoạn QL14 xuống cấp đi qua địa hình dốc dài, mật độ phương tiện cao. Học sinh đi học, người dân đi làm, xe chở hàng hóa… đều phải đánh cược mỗi ngày trên cung đường đầy nguy hiểm này.

Không chỉ mặt đường, hai bên tuyến còn bị cây cối, bụi rậm mọc um tùm, che khuất tầm nhìn tại nhiều khúc cua. Nhiều biển báo giao thông "ẩn mình" trong bụi rậm, gần như vô tác dụng, khiến nguy cơ tai nạn càng cao.

Một lãnh đạo Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai, đơn vị trúng thầu bảo dưỡng đoạn QL14 từ dốc Sao Mai về Pleiku (thuộc tỉnh Gia Lai), cho biết thường xuyên vá đường bằng vật liệu cấp phối. Thế nhưng chỉ sau vài cơn mưa lớn hoặc xe tải nặng đi qua, lớp đá vá tạm lại bong tróc, trả mặt đường về tình trạng cũ.

Nhiều cây bụi mọc lan ra ngoài, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên QL14 ẢNH: TRẦN HIẾU

Một tài xế tên Trần Văn Lâm, chạy tuyến Gia Lai - Quảng Ngãi, bức xúc: "Đường xuống cấp thế này vừa nhanh hỏng xe, vừa nguy hiểm. Mỗi ngày chúng tôi đều phải đi qua, chỉ mong sớm được sửa cho đúng chuẩn để còn yên tâm lái xe".

Sửa chữa tạm thời, giải pháp lâu dài vẫn còn xa

Theo Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ VN), đơn vị đã tổ chức sửa chữa tạm các điểm hư hỏng để đảm bảo an toàn dịp lễ 2.9 và khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, không thể khắc phục tận gốc tình trạng QL14 xuống cấp.

Công tác duy tu, bảo dưỡng nhỏ giọt, chưa đáp ứng đủ nhu cầu ẢNH: TRẦN HIẾU

Về lâu dài, Khu Quản lý đường bộ III đề xuất đầu tư hơn 9,7 tỉ đồng để sửa chữa ba đoạn tuyến trên QL14. Đoạn từ Km1607+00 đến Km1609+00 được phê duyệt sửa chữa lớn năm 2026 với kinh phí hơn 28,7 tỉ đồng. Đoạn do Công ty BOT&BT Đức Long Gia Lai quản lý, dự kiến sửa chữa lớn vào năm 2027, tổng kinh phí hơn 710,4 tỉ đồng.

Như vậy, ít nhất còn một đến hai năm nữa, người dân mới có thể hy vọng vào những đoạn đường an toàn hơn. Trong khi đó, mỗi ngày trôi qua, những "cái bẫy" trên mặt đường vẫn âm thầm đe dọa hàng nghìn lượt xe qua lại.

Nhiều đoạn đã hết niên hạn bảo trì

Theo Khu Quản lý đường bộ III, đoạn QL14 từ Km1564+327 - Km1593 và Km1601 - Km1610 được quản lý từ năm 2014; đoạn Km1593 - Km1601 từ năm 2006. Riêng đoạn Km1610 - Km1667+570 do Công ty BOT&BT Đức Long Gia Lai quản lý, thu phí từ năm 2015.

QL14 xuống cấp, xuất hiện nhiều hố sâu, mặt đường bong tróc khiến việc lưu thông của người dân và tài xế trở nên nguy hiểm ẢNH: TRẦN HIẾU

Hiện Tây nguyên đang bước vào mùa mưa kéo dài, mặt đường đã qua thời gian khai thác lâu năm, trong khi kinh phí bảo trì hạn chế, khiến nhiều đoạn đã hết niên hạn duy tu, dễ phát sinh ổ gà, lún mặt.

Khu Quản lý đường bộ III cùng Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tuần đường, phát hiện và vá ổ gà kịp thời, đồng thời sơn, bổ sung tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.