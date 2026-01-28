Vào lúc 20 giờ thứ Tư ngày 28.1.2026, các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ trực tiếp giải đáp các vấn đề được nhiều người quan tâm về khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao, làm rõ điểm khác biệt so với khám thông thường, đối tượng nên tầm soát và cách lựa chọn gói khám phù hợp với từng nhu cầu. Với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia, gồm:

TS.BS Nguyễn Duy Trinh - Phó Giám Đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TS.BS Ngô Chí Cương - Khoa Nội Tổng hợp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024.3872.3872 - 0247.106.6858 (HN)/ 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) để được tư vấn.