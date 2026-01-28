Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao: Phát hiện sớm, điều trị hiệu quả

Huỳnh Na
Huỳnh Na
28/01/2026 08:00 GMT+7

Nhiều bệnh lý nguy hiểm khởi phát âm thầm nên dễ bị bỏ sót khi khám thông thường. Khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao giúp tầm soát sớm, phát hiện kịp thời các bất thường và nâng cao hiệu quả điều trị.

Vào lúc 20 giờ thứ Tư ngày 28.1.2026, các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ trực tiếp giải đáp các vấn đề được nhiều người quan tâm về khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao, làm rõ điểm khác biệt so với khám thông thường, đối tượng nên tầm soát và cách lựa chọn gói khám phù hợp với từng nhu cầu. Với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia, gồm:

  • TS.BS Nguyễn Duy Trinh - Phó Giám Đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
  • TS.BS Ngô Chí Cương - Khoa Nội Tổng hợp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024.3872.3872 - 0247.106.6858 (HN)/ 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

Khám phá thêm chủ đề

BVĐK Tâm Anh khám sức khỏe khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao VNVC Tam Anh Hospital
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận