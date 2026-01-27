Vụ cụ bà 82 tuổi bị bạo hành: Khởi tố nữ giúp việc tội hành hạ người khác

Liên quan đến vụ cụ bà Hoàng Thị N. (82 tuổi, trú P.Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị nữ giúp việc bạo hành, ngày 27.1, lãnh đạo Công an P.Hai Bà Trưng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nữ giúp việc về tội hành hạ người khác.

Hình ảnh nữ giúp việc bạo hành cụ N. được camera ghi lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, ngày 12.1, Công an P.Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh N.V.C về việc mẹ anh là cụ N. bị đột quỵ nên có thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc (P.Hai Bà Trưng).

Ngày 10.1, anh C. có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của cụ bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh C. phát hiện trong quá trình chăm sóc cụ N., người giúp việc đã nhiều lần đánh cụ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan, đồng thời, đưa cụ N. đi giám định thương tích.

Trao đổi với Thanh Niên, bà N.K.D (54 tuổi, trú P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, con gái cụ N.) cho biết, cụ N. nhiều năm nay bị tai biến, sức khỏe yếu, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nên gia đình thay phiên nhau chăm sóc.

Ngày 11.11.2025, cụ N. phải nhập viện cấp cứu do huyết áp cao. Trong thời gian nằm viện, gia đình bà D. thuê thêm một người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc. Nhận thấy việc có người túc trực thường xuyên giúp tinh thần cụ N. ổn định hơn, gia đình quyết định thuê giúp việc chăm sóc lâu dài tại nhà.

Qua lời giới thiệu của người giúp việc trong bệnh viện, gia đình bà D. gặp bà Trương Thị Bắc (47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa). Nhận thấy bà Bắc là người nhanh nhẹn, hòa nhã, nên gia đình đã thuê người này chăm sóc cụ N. tại nhà từ ngày 20.11.2025 với mức lương 11 triệu đồng/tháng, có lương tháng thứ 13 và nghỉ tết 10 ngày.

Vết thương trên người cụ N. ẢNH: NVCC

Ngoài ra, gia đình bà D. cũng chi thêm 600.000 đồng/tháng để hỗ trợ bà Bắc ăn sáng. Tuy nhiên, mức thỏa thuận này không ký hợp đồng bằng văn bản, bà Bắc nhận tiền mặt từ gia đình bà D. do không có tài khoản ngân hàng.

Ngày 10.1.2026, khi sang thăm mẹ, gia đình phát hiện cụ N. trong tình trạng sức khỏe suy yếu, trên trán xuất hiện u cục, vùng mắt bị bầm tím. Khi được hỏi, bà Bắc cho rằng cụ bị ngã.

Nghi ngờ lời giải thích, gia đình bà D. kiểm tra camera và bàng hoàng phát hiện hình ảnh bà Bắc thường xuyên đánh đập cụ N. trong quá trình thay quần áo, cho ăn, thay bỉm, thậm chí xốc nách, đánh vào vùng cổ cụ N. Đặc biệt, khi được hỏi về việc bạo hành, cụ N. tỏ ra rất sợ hãi do thường xuyên bị đánh đập.

Tại buổi làm việc với phóng viên, bà D. cung cấp thêm một số đoạn clip tương tự với nội dung nữ giúp việc bạo hành cụ N. và khẳng định, tất cả bằng chứng đã được lưu trong USB, một số đoạn đã được gửi đến cơ quan công an.

"Sức khỏe mẹ tôi yếu đi rõ rệt sau những trận bạo hành. Thậm chí, tinh thần mẹ rơi vào trạng thái hoảng loạn mỗi khi nhắc đến tên người giúp việc", bà D. nói.