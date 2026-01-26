Công an điều tra vụ nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Ngày 26.1, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip 13 phút ghi lại cảnh nữ giúp việc có hành vi bạo hành cụ bà ở P.Hai Bà Trưng, Hà Nội khiến dư luận phẫn nỗ.

Mặt, tay cụ Nội xuất hiện nhiều vết bầm, tím ẢNH: NVCC

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, nữ giúp việc liên tục có hành vi tác động vật lý lên cụ bà đang ngồi xe lăn. Người này liên tục dí đầu nạn nhân sang một bên rồi dí xuống đất, đánh, tát liên tiếp vào mặt. Thậm chí, người phụ nữ liên tục quát: "Ngồi thẳng chưa, ngồi thẳng sang bên này"; đạp vào chân cụ bà sau khi thay tã bỉm mặc cho nạn nhân nhiều lần kêu: "Đau quá! Á dồi ôi, đau lắm, chết mất thôi…".

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng khiến dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ trước hành vi của nữ giúp việc. Nhiều người mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi của người này.

Nữ giúp việc được thuê chăm sóc cụ bà 11 triệu đồng/tháng

Theo tìm hiểu của phóng viên, cụ bà bị bạo hành trong sự việc trên là cụ bà Hoàng Thị Nội (82 tuổi, trú P.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Nguyễn Kim Dung (54 tuổi, trú P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, con gái của nạn nhân) cho biết, mẹ bà nhiều năm nay bị tai biến, sức khỏe yếu, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nên gia đình thay phiên nhau chăm sóc.

Bà Nguyễn Kim Dung bật khóc kể lại sự việc ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngày 11.11.2025, cụ Nội phải nhập viện cấp cứu do huyết áp cao. Trong thời gian nằm viện, gia đình bà Dung thuê thêm một người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc. Nhận thấy việc có người túc trực thường xuyên giúp tinh thần cụ Nội ổn định hơn, gia đình quyết định thuê giúp việc chăm sóc lâu dài tại nhà.

Qua lời giới thiệu của người giúp việc trong bệnh viện, gia đình bà Dung gặp bà Trương Thị Bắc (47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa).

"Sau quá trình tiếp xúc, gia đình tôi thấy chị Bắc nhanh nhẹn, hòa nhã, nên đã thuê người này chăm sóc mẹ tôi tại nhà từ ngày 20.11.2025 với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Gia đình tôi cũng lắp đặt camera trong phòng ngủ của mẹ với mong muốn đảm bảo việc chăm sóc diễn ra chu đáo", bà Dung nói.

Theo bà Dung, trong những ngày đầu, gia đình thường xuyên kiểm tra camera và thăm hỏi, không phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, đến ngày 10.1.2026, khi sang thăm mẹ, gia đình phát hiện cụ Nội trong tình trạng sức khỏe suy yếu, trên trán xuất hiện u cục, vùng mắt bị bầm tím. Khi được hỏi, bà Bắc cho rằng cụ bị ngã.

Nghi ngờ lời giải thích, gia đình bà Dung kiểm tra lại camera và bàng hoàng phát hiện hình ảnh bà Bắc thường xuyên đánh đập cụ Nội trong quá trình thay quần áo, cho ăn, thay bỉm, thậm chí xốc nách, đánh vào vùng cổ cụ Nội. Đặc biệt, khi được hỏi về việc bạo hành, cụ Nội tỏ ra rất sợ hãi do thường xuyên bị đánh, đập.

Bà Dung cho rằng, vết thương trên trán cụ Nội được xác định là do bà Bắc dùng cuống lược đánh vào đầu. Ngoài ra, bà Dung còn tố cáo nữ giúp việc cầm dao đe dọa mẹ mình và tự ý cho cụ uống thuốc tan máu nhằm làm mờ các vết bầm tím, trong khi nạn nhân đang mắc nhiều bệnh nền, có nguy cơ tai biến cao.

"Chúng tôi rất hối hận"!

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình bà Dung đã trình báo sự việc đến Công an P.Hai Bà Trưng và đưa cụ Nội đi khám, giám định thương tích. Theo kết quả khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn, cụ Nội bị chạm thương vùng mềm phần đầu, mặt, tai phải, cánh tay hai bên, ngực.

"Sức khỏe mẹ tôi yếu đi rõ rệt sau những trận bạo hành. Thậm chí, tinh thần mẹ rơi vào trạng thái hoảng loạn mỗi khi nhắc đến tên người giúp việc", bà Dung nói.

Anh Nguyễn Văn Chiến kể lại sự việc sau khi trích xuất camera ẢNH: ĐÌNH HUY

Bà Dung mong muốn, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để xử lý, vụ việc đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật.

"Tôi và gia đình rất ân hận, chúng tôi không bao giờ ngờ được thuê người giúp việc về để chăm sóc mẹ nhưng chính họ lại bạo hành mẹ tôi. Chúng tôi cảm tưởng như chính mình thuê người về để hành hạ mẹ vậy", bà Dung bật khóc và cho biết, nhiều đêm vừa rồi bà không thể ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt hình ảnh mẹ bị bạo hành lại hiện ra trước mắt.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Chiến (con trai nạn nhân), cho biết, qua quan sát camera, anh thấy trong lúc hành hạ mẹ mình, nữ giúp việc thường xuyên bật nhạc to để át đi những tiếng kêu đau của cụ nội. Thậm chí, người này còn tác động đến camera để nó xoay đi hướng khác.

"Chúng tôi đều không ngờ nữ giúp việc lại hành động không có lương tâm như vậy dù trước đó người này có những yêu cầu gì trong lúc chăm sóc cụ, chúng tôi cũng đều đáp ứng", anh Chiến nói.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an P.Hai Bà Trưng (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) xác nhận, đơn vị đã vào cuộc điều tra sự việc từ ngày 12.1, sau khi nhận được trình báo của gia đình nạn nhân. Khi có kết quả, sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí.