Người vợ tố chồng bạo hành, phải nhảy từ tầng 2 xuống đất bị gãy cột sống

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video được cắt từ camera an ninh của gia đình ghi lại hình ảnh người chồng bạo hành vợ giữa đêm khuya.

Lo sợ chồng đang cầm dao tấn công mình, người phụ nữ đã nhảy từ ban công tầng 2 xuống sân để thoát thân và bị chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Hình ảnh người chồng bạo hành vợ được đăng tải trên mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cư dân mạng bất bình, phẫn nộ với hành vi bạo lực gia đình.

Ngày 27.5, thông tin từ Công an P.Hà Huy Tập (TP.Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn của chị T.T.H (39 tuổi, ngụ tại phường này) tố cáo chồng là ông M.T.L bạo hành dẫn đến phải nhảy từ ban công tầng 2 xuống sân để thoát thân.

Theo trình bày của chị H. trong đơn, rạng sáng 7.5, ông L. mang theo 2 con dao xông vào tấn công chị H. nhưng không trúng. Lo sợ bị sát hại, chị H. nhắn tin điện thoại cầu cứu cơ quan chức năng nhưng vẫn bị người chồng truy đuổi.

"Do liên tục bị cầm dao truy đuổi, đòi giết nên tôi phải chạy ra ban công. Vì quá hoảng loạn và rơi vào đường cùng (cửa nhà bị khóa), nên tôi phải nhảy xuống và rơi từ ban công tầng 2 xuống sân, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu", chị H. viết trong đơn.

Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy chị H. bị đa chấn thương nghiêm trọng, trong đó có gãy cột sống phải phẫu thuật do chèn ép tủy, vết thương vùng ngực, mặt và chi trên dưới. Chị H. hiện vẫn phải điều trị tại bệnh viện.

Đại diện Công an P.Hà Huy Tập cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, đơn vị đã chuyển lên Công an tỉnh Nghệ An để thụ lý theo thẩm quyền.