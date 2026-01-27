Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ cụ bà 82 tuổi bị bạo hành: Công an đưa nạn nhân đi giám định

Đình Huy
Đình Huy
27/01/2026 07:43 GMT+7

Công an TP.Hà Nội đã đưa cụ bà Hoàng Thị N. - người bị nữ giúp việc bạo hành đi giám định thương tích và phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ cụ bà Hoàng Thị N. (82 tuổi, trú P.Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị nữ giúp việc bạo hành gây xôn xao dư luận, tối 26.1, Công an TP.Hà Nội đã có những thông tin ban đầu.

Vụ cụ bà 82 tuổi bị bạo hành: Công an đưa nạn nhân đi giám định- Ảnh 1.

Hình ảnh nữ giúp việc bạo hành cụ N. được camera ghi lại

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, ngày 12.1, Công an P.Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh N.V.C về việc mẹ anh là cụ N. bị đột quỵ nên có thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc (P.Hai Bà Trưng).

Ngày 10.1.2026, anh C. có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của cụ bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh C. phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N., giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan. Đồng thời, đưa cụ N. đi giám định thương tích.

Phẫn nộ clip người giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Công an TP.Hà Nội cho biết, vụ việc được Công an P.Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng quy định của pháp luật.

Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, bà N.K.D (54 tuổi, trú P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, con gái cụ N.) cho biết, cụ N. nhiều năm nay bị tai biến, sức khỏe yếu, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nên gia đình thay phiên nhau chăm sóc.

Vụ cụ bà 82 tuổi bị bạo hành: Công an đưa nạn nhân đi giám định- Ảnh 2.

Trên người cụ N. xuất hiện thương tích sau những trận bạo hành

ẢNH: NVCC

Ngày 11.11.2025, cụ N. phải nhập viện cấp cứu do huyết áp cao. Trong thời gian nằm viện, gia đình bà D. thuê thêm một người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc. Nhận thấy việc có người túc trực thường xuyên giúp tinh thần cụ N. ổn định hơn, gia đình quyết định thuê giúp việc chăm sóc lâu dài tại nhà.

Qua lời giới thiệu của người giúp việc trong bệnh viện, gia đình bà D. gặp bà Trương Thị Bắc (47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa). Nhận thấy bà Bắc là người nhanh nhẹn, hòa nhã, nên gia đình đã thuê người này chăm sóc cụ N. tại nhà từ ngày 20.11.2025 với mức lương 11 triệu đồng/tháng, có lương tháng thứ 13 và nghỉ tết 10 ngày.

Ngoài ra, gia đình bà D. cũng chi thêm 600.000 đồng/tháng để hỗ trợ bà Bắc ăn sáng. Tuy nhiên, mức thỏa thuận này không ký hợp đồng bằng văn bản, bà Bắc nhận tiền mặt từ gia đình bà D. do không có tài khoản ngân hàng.

Ngày 10.1.2026, khi sang thăm mẹ, gia đình phát hiện cụ N. trong tình trạng sức khỏe suy yếu, trên trán xuất hiện u cục, vùng mắt bị bầm tím. Khi được hỏi, bà Bắc cho rằng cụ bị ngã.

Nghi ngờ lời giải thích, gia đình bà D. kiểm tra lại camera và bàng hoàng phát hiện hình ảnh bà Bắc thường xuyên đánh đập cụ N. trong quá trình thay quần áo, cho ăn, thay bỉm, thậm chí xốc nách, đánh vào vùng cổ cụ N. Đặc biệt, khi được hỏi về việc bạo hành, cụ N. tỏ ra rất sợ hãi do thường xuyên bị đánh đập.

Tại buổi làm việc với phóng viên, bà D. cung cấp thêm một số đoạn clip tương tự với nội dung nữ giúp việc bạo hành cụ N. và khẳng định, tất cả bằng chứng đã được lưu trong USB, một số đoạn đã được gửi đến cơ quan công an.

"Sức khỏe mẹ tôi yếu đi rõ rệt sau những trận bạo hành. Thậm chí, tinh thần mẹ rơi vào trạng thái hoảng loạn mỗi khi nhắc đến tên người giúp việc", bà D. nói.

Tin liên quan

Công an điều tra vụ nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Công an điều tra vụ nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Công an P.Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra vụ nữ giúp việc trong đoạn clip 13 phút trên mạng xã hội có hành vi đánh đập cụ bà 82 tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

Bạo hành giám định cụ bà 82 tuổi hà nội cụ bà 82 tuổi bị bạo hành cụ bà 82 tuổi bị giúp việc bạo hành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận