Học sinh Cần Thơ giao lưu văn hóa với sinh viên Hàn Quốc

Ngày 13.1, sân Trường tiểu học Ngô Quyền (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) rộn ràng tiếng cười khi các giảng viên, sinh viên Trường ĐH Quốc gia Gyeongsang (Hàn Quốc) đến giao lưu văn hóa – giáo dục, mang đến cho học sinh tiểu học nhiều trải nghiệm học tập mới mẻ và sinh động.



Học sinh Trường tiểu học Ngô Quyền thích thú xem anh chị sinh viên biểu diễn nghệ thuật ẢNH: DUY TÂN

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Tình nguyện mùa đông năm học 2025 của Trường ĐH Quốc gia Gyeongsang, diễn ra từ ngày 6 đến 14.1, hướng đến học sinh tiểu học trên địa bàn TP.Cần Thơ, nhằm tạo cơ hội giao lưu quốc tế và mang đến những trải nghiệm học tập mới mẻ cho các thiếu nhi địa phương.

Tiết mục nhảy K- pop được các em học sinh cổ vũ nhiệt tình ẢNH: DUY TÂN

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, khoảng 50 sinh viên Hàn Quốc cùng giáo viên và học sinh nhà trường đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm nét văn hóa xứ kim chi như múa dân gian, biểu diễn võ thuật taekwondo, nhảy hiện đại K-pop và sân khấu hóa các câu chuyện dân gian.



Giáo viên Trường tiểu học Ngô Quyền và cùng các thành viên Trường ĐH Quốc gia Gyeongsang theo dõi các tiết mục giao lưu

ẢNH: DUY TÂN

Mỗi tiết mục đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ học sinh, tạo nên bầu không khí giao lưu sôi nổi, gắn kết và tràn ngập tiếng cười. Về phía Trường tiểu học Ngô Quyền cũng đã rất công phu khi bài trí tái hiện không gian Tết cổ truyền ngay tại sân trường nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến sinh viên, giảng viên đến từ xứ sở kim chi.

Niềm vui, tiếng cười tràn ngập khắp sân trường ẢNH: DUY TÂN

Ở mỗi tiết mục giao lưu, cả sân trường liên tục vang lên những tràng pháo tay, tiếng hò reo cổ vũ, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa học sinh Việt Nam và sinh viên Hàn Quốc.

Háo hức theo dõi chương trình, em Liên Anh, học sinh lớp 4.2, Trường tiểu học Ngô Quyền, phấn khởi chia sẻ: "Hôm nay em rất vui khi được xem các anh chị sinh viên biểu diễn nhiều tiết mục hay. Em thích nhất là phần giới thiệu những bức tranh hoạt hình dễ thương".

Các em học sinh xin chữ ký các anh chị sinh viên Hàn Quốc làm kỷ niệm trong buổi giao lưu văn hóa ẢNH: DUY TÂN

Theo đại diện ban tổ chức, Trường ĐH Quốc gia Gyeongsang là một trong những trường đại học quốc gia trọng điểm của Hàn Quốc, với tầm nhìn "Mở đường cho tương lai và chia sẻ giá trị". Hằng năm, nhà trường triển khai nhiều chương trình tình nguyện quốc tế tại các quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, nâng cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng và kỹ năng xã hội cho sinh viên.

Trường tiểu học Ngô Quyền còn tái hiện không gian Tết cổ truyền nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến sinh viên Trường ĐH Quốc gia Gyeongsang ẢNH: DUY TÂN

Trong khuôn khổ chương trình Tình nguyện mùa đông 2025, đoàn sinh viên Hàn Quốc còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú như vẽ tranh tường với chủ đề bảo vệ môi trường và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); dạy và biểu diễn taekwondo; dạy tiếng Hàn cơ bản; tổ chức lớp nhảy K-pop; các hoạt động khoa học, thí nghiệm vui và STEAM (viết tắt của các từ Science - khoa học, Technology - công nghệ, Engineering - kỹ thuật, Art - nghệ thuật và Math - toán học) phù hợp với lứa tuổi tiểu học, góp phần khơi dậy sự tò mò, sáng tạo và niềm yêu thích học tập cho học sinh.



