Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Cần Thơ tìm học sinh giỏi Robothon

Thanh Duy
Thanh Duy
04/10/2025 17:20 GMT+7

Cần Thơ tổ chức cuộc thi Robothon dành cho học sinh từ 7 - 15 tuổi, nhằm chọn đại diện thành phố tham dự cuộc thi cấp quốc gia, tìm cơ hội vươn ra quốc tế.

Ngày 4.10, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ phối hợp Công ty Cổ phần Giáo dục - Công nghệ quốc tế Milestones cùng Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức cuộc thi Robothon TP.Cần Thơ năm 2025. Cuộc thi dành cho học sinh từ 7 - 15 tuổi có đam mê STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học), yêu thích lập trình và robot, đang theo học tại các trường, trung tâm trên địa bàn.

Cần Thơ tìm học sinh giỏi Robothon - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phúc Tăng (thứ 2 từ trái qua), Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, tặng hoa các đơn vị đồng tổ chức cuộc thi Robothon TP.Cần Thơ năm 2025

ẢNH: THANH DUY

Sau vòng sơ tuyển, 122 thí sinh bước vào vòng chung kết tranh giải. Trong đó, cấp độ sơ cấp (7-9 tuổi) có 54 học sinh, trung cấp (9-12 tuổi) có 56 học sinh, cao cấp (11-15 tuổi) có 12 học sinh.

Với chủ đề "Terra Protocol" (giao thức trái đất) - công nghệ vì một hành tinh bền vững, cuộc thi đặt ra một viễn cảnh nơi nhân loại buộc phải áp dụng các công nghệ tiên tiến (như trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, blockchain) để xây dựng một thế giới cân bằng, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cần Thơ tìm học sinh giỏi Robothon - Ảnh 2.

Vòng chung kết cuộc thi có 122 thí sinh thuộc ba cấp độ (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) tranh tài

ẢNH: THANH DUY

Theo đó, nhiệm vụ của thí sinh là vận dụng các kiến thức và kỹ năng STEM Robotics để lập trình, điều khiển robot hoàn thành tối ưu 5 nhiệm vụ (trên mô hình) theo yêu cầu được đưa ra là thu hồi rác thải đô thị, triển khai năng lượng tái tạo, tự động hóa hệ thống nông nghiệp bền vững, tối ưu hóa sản xuất bằng AI và chuyển đổi trung tâm kinh tế tuần hoàn. 

Thí sinh thi đấu trực tiếp theo nhóm từ 2 đến 4 thí sinh. Cấp độ sơ cấp và trung cấp lập trình bằng Blockly, riêng cấp độ cao cấp lập trình bằng C++ kết hợp IoT.

Cần Thơ tìm học sinh giỏi Robothon - Ảnh 3.

Các thí sinh phải hoàn thành 5 nhiệm vụ theo yêu cầu của ban tổ chức

ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại cuộc thi, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, cho biết ngành giáo dục đã hoàn thành chu kỳ đầu tiên của Chương trình GDPT năm 2018 với nhiều ưu điểm. Trong đó, ưu điểm đáng ghi nhận là việc chú trọng giảng dạy, hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực, những phẩm chất thực tiễn cần thiết. Tuy nhiên, nhiều thầy cô vẫn còn gặp khó khăn trong việc biến lý thuyết thành thực hành. Vì vậy, việc tăng cường đưa giáo dục STEM vào giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục cấp tiểu học và THCS đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ.

Ông Nguyễn Phúc Tăng nói thêm, trong mảng giáo dục STEM, Robothon được học sinh đặc biệt quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu, tích cực tham gia các cuộc thi. Thời gian qua, nhiều học sinh Cần Thơ xuất sắc ở lĩnh vực này đã đoạt nhiều giải cao ở các cuộc thi trong và ngoài nước, mang vinh quang về cho thành phố. Cuộc thi này rất ý nghĩa, bởi là cơ sở quan trọng giúp thành phố lựa chọn những học sinh ưu tú nhất để đào tạo, bồi dưỡng, hướng tới việc "mang chuông đi đánh xứ người".

Cần Thơ tìm học sinh giỏi Robothon - Ảnh 4.

Cuộc thi là cơ sở để TP.Cần Thơ lựa chọn những học sinh giỏi về Robothon tham gia cuộc thi cấp quốc gia, tìm cơ hội vươn ra quốc tế

ẢNH: THANH DUY

Cuộc thi có cơ cấu gồm 3 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 13 giải khuyến khích. Thí sinh đoạt giải sẽ nhận được tiền thưởng, huy chương và giấy khen của Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ. Đặc biệt, các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích sẽ được tham gia cuộc thi Robothon cấp quốc gia tổ chức vào ngày 19.10 và có cơ hội được tuyển chọn tham gia cuộc thi Robothon cấp quốc tế dự kiến tổ chức tại Jakarta (Indonesia) vào cuối tháng 11 năm nay.

Tin liên quan

Thêm trường phổ thông song ngữ ở Cần Thơ

Thêm trường phổ thông song ngữ ở Cần Thơ

Ngày 11.8, Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành Trường TH-THCS và THPT song ngữ DNC (Trường song ngữ DNC).

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ Robothon giáo dục STEM robot AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận