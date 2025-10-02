TP.HCM sẽ trở thành cái nôi của 'kỳ lân' công nghệ

Theo kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ngày 1.10, TP.HCM xếp thứ 2 (sau Hà Nội) với 59,33 điểm và dẫn đầu cả nước về trụ cột cơ sở hạ tầng.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp TP.HCM giữ vị trí thứ 2, chứng tỏ vị thế tiên phong với nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đưa kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, hiện TP.HCM đã hình thành hệ thống liên kết các thành phần của thị trường khoa học và công nghệ trong vùng Đông Nam bộ với sàn giao dịch công nghệ tại TP.HCM.

"Hệ thống liên kết này đóng vai trò đầu mối nhằm kết nối, hỗ trợ các bên cung cầu, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, góp phần hiện đại hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ", ông Thắng nói.

Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) hoạt động từ cuối tháng 8.2025, nơi kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp và thử nghiệm các chính sách mới ẢNH: SIHUB

Theo đó, các kết quả hay giải pháp khoa học và công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường học, doanh nghiệp sẽ có "đầu ra" để đưa vào thị trường, được ứng dụng để đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh.

Hơn nữa, TP.HCM cũng đã tạo lập môi trường thử nghiệm công nghệ mới nhằm đánh giá rủi ro, hiệu quả của giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thị trường, khuôn khổ pháp lý, quy định quản lý, giải quyết những vấn đề pháp lý cho việc thử nghiệm các giải pháp công nghệ mới.

Mở đường vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hồi tháng 5.2025, tổ chức StartupBlink công bố TP.HCM tăng 1 bậc lên vị trí 110 toàn cầu và lần đầu tiên lọt vào top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. TP.HCM cũng được đánh giá có tiềm năng phát triển bền vững và mang tầm khu vực, hiện đứng top 30 toàn cầu về Blockchain – hạng 2 khu vực Đông Nam Á.

Sau sáp nhập, TP.HCM có không gian và nguồn lực lớn hơn để phát triển, góp phần củng cố vững chắc vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước, hướng đến vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ của khu vực.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng tương tác với robot trình diễn tại lễ khánh thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM ẢNH: SIHUB

Để mở đường cho startup "vượt biển lớn", TP.HCM đang thúc đẩy kết nối hệ sinh thái trong nước và quốc tế như AMD, NVIDIA, Qualcomm, Mitsubishi và các đối tác quốc tế từ Phần Lan, Áo, Anh, Australia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore.

Nhiều hoạt động kết nối trong nước và quốc tế thường niên được tổ chức thông qua các sự kiện khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo. Vừa qua, TP.HCM ký kết hàng loạt hợp tác với Hàn Quốc và Singapore để mở ra một chuỗi hoạt động kết nối giao thương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Lấy kinh tế số làm động lực tăng trưởng đột phá

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, TP.HCM định hướng lấy kinh tế số làm động lực tăng trưởng đột phá, với tầm nhìn xây dựng một chính quyền số hiện đại, một hạ tầng số tiên quyết với mạng 5G, trung tâm dữ liệu và nền tảng điện toán đám mây nội địa.

Địa phương cũng hướng đến phát triển một xã hội số với nguồn nhân lực số dồi dào, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong các ngành dịch vụ mũi nhọn như du lịch, y tế, giáo dục để tạo ra thị trường cho chính các sản phẩm công nghệ.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ gia nhập nhóm 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu ẢNH: NHẬT THỊNH

Bàn về mục tiêu kinh tế số chiếm 30% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM, TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam nhận định đây là mục tiêu rất tham vọng nhưng không phải là bất khả thi. Mục tiêu này phản ánh đúng tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thành phố, là trụ cột tăng trưởng cốt lõi để hiện thực hóa các khát vọng lớn hơn.

Để đạt mục tiêu trên, TS Trần Quý cho rằng TP.HCM không thể đi theo lối mòn mà cần những đột phá thực sự về cơ chế, chính sách như Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ gia nhập nhóm 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu. Bằng việc kết hợp đồng bộ chính quyền số - hạ tầng số - nhân lực số - dịch vụ số, TP.HCM không chỉ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ, mà còn kiến tạo môi trường nuôi dưỡng những startup có khát vọng và khả năng vươn ra toàn cầu.

Đây chính là con đường để TP.HCM trở thành cái nôi của những "kỳ lân" công nghệ (công ty công nghệ định giá từ 1 tỉ USD trở lên) trong thập kỷ tới.