Đà Nẵng phát hiện 101 vụ phạm pháp hình sự trong tháng 4, siết an ninh dịp lễ

Huy Đạt
28/04/2026 18:17 GMT+7

Trong tháng 4, Đà Nẵng phát hiện 101 vụ phạm pháp hình sự; Công an thành phố yêu cầu siết chặt an ninh, kéo giảm tội phạm trước cao điểm lễ 30.4 - 1.5.

Ngày 28.4, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 4. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đánh giá trong tháng 4, toàn lực lượng đã bám sát chỉ đạo, triển khai đồng bộ các mặt công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện lớn, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh, nhiều chuyên án, vụ án lớn được triệt phá, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Đáng chú ý, lực lượng công an đã chủ động nhận diện, xử lý hiệu quả tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối tại khu vực trung tâm, nhận được sự đồng tình của người dân.

Trong tháng 4, Công an thành phố Đà Nẵng cũng tích cực tham mưu chính sách hỗ trợ lực lượng phòng, chống ma túy; triển khai Nghị quyết 57, Đề án 06, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Công tác xây dựng lực lượng được chú trọng, siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là ở cơ sở.

Công an thành phố Đà Nẵng giữ vững an ninh, quyết liệt kéo giảm tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: công tác nắm tình hình, xử lý vấn đề liên quan khiếu kiện, tôn giáo có lúc chưa kịp thời; một số lĩnh vực an ninh còn tiềm ẩn phức tạp; quản lý địa bàn có nơi chưa chặt chẽ; việc xây dựng xã, phường không ma túy còn thiếu quyết liệt.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố 7 bị can mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, rượt đuổi nhau náo loạn tuyến phố trung tâm

Kết luận hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục hạn chế, phát huy vai trò người đứng đầu, không để tồn tại kéo dài. Trong tháng 5, toàn lực lượng tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện lớn, dịp lễ 30.4 - 1.5, lễ hội pháo hoa quốc tế và mùa du lịch hè, đặc biệt là chương trình gala "Tổ quốc bình yên" sắp diễn ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng kịp thời giải cứu thành công du khách nước ngoài bị mắc kẹt trong phòng vệ sinh

Bên cạnh đó, công an các đơn vị cần nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm; kéo giảm tội phạm bền vững, nhất là tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm liên quan người nước ngoài, thanh thiếu niên gây rối và tội phạm ma túy. Đồng thời, tăng cường quản lý địa bàn, cư trú, dữ liệu dân cư; đẩy mạnh chuyển đổi số, định danh điện tử; chủ động phòng ngừa cháy nổ trong mùa nắng nóng và triển khai đồng bộ giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh ngay sau hội nghị, các đơn vị phải cụ thể hóa nhiệm vụ, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu công tác đã đề ra.

Theo báo cáo, trong tháng 4, toàn thành phố phát hiện 101 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 2 người, bị thương 19 người, thiệt hại hơn 20,7 tỉ đồng; tỷ lệ điều tra khám phá đạt 85,15%. Trong đó, tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 53,47%, nổi lên là trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng.

Tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với 75 vụ, 134 nghi phạm bị phát hiện, chủ yếu liên quan đến ma túy tổng hợp. Tai nạn giao thông xảy ra 30 vụ, làm chết 14 người; xảy ra 5 vụ cháy trong khu dân cư. Trong khi đó, tội phạm kinh tế, tham nhũng và môi trường giảm.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt; đã giải quyết 238/677 tin báo; bắt, vận động đầu thú 5 nghi phạm truy nã. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường, nhất là kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông.

