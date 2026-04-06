Tội phạm giảm hơn 41%, Công an Đà Nẵng tiếp tục siết chặt an ninh dịp lễ

Ngày 6.4, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ chào cờ tháng 4, đánh giá tình hình công tác tháng 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Buổi lễ do thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, chủ trì.
Theo đại tá Võ Thị Trinh, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, trong tháng 3 tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực. Nhờ đó, tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, tham nhũng, chức vụ, tài nguyên, môi trường và ma túy đều được kiềm chế, kéo giảm. Đáng chú ý, tội phạm về trật tự xã hội giảm 41,44% so với tháng trước.
Lực lượng công an toàn thành phố Đà Nẵng cũng tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy, phát hiện và xử lý nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Công tác phòng cháy chữa cháy được tăng cường; tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.
Trong tháng 4, Công an thành phố Đà Nẵng xác định tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, không để hình thành "điểm nóng".
Song song đó, lực lượng công an tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
Đặc biệt, Công an thành phố Đà Nẵng tập trung xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động, sự kiện lớn sắp diễn ra như: Giỗ Tổ Hùng Vương, kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng vì thành tích xuất sắc. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an thành phố Đà Nẵng, đồng thời thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự vì thành tích bắt giữ 3 bị can truy nã lẩn trốn tại Thái Lan.
Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được tặng bằng khen vì thành tích trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và triển khai hiệu quả các mặt công tác trên địa bàn.
