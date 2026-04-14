Bí thư Đà Nẵng: 'Mỗi nghị quyết phải thực sự là công cụ tháo gỡ điểm nghẽn'

Sáng nay 14.4, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết kỳ họp thứ nhất là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền theo quy định, mà còn đặt nền móng cho phương thức hoạt động, chất lượng quyết sách và trách nhiệm trước nhân dân trong suốt nhiệm kỳ.

Theo ông Quang, cuộc bầu cử vừa qua đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân; được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm cơ cấu, thành phần và chất lượng đại biểu theo quy định; tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã nỗ lực, trách nhiệm, tận tâm vì sự phát triển của thành phố và đời sống nhân dân. Những kết quả, kinh nghiệm quý báu của nhiệm kỳ trước là nền tảng quan trọng để HĐND khóa XI kế thừa, phát huy và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhưng trên hết phải là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do đó, phải xây dựng một HĐND gần dân, hiểu dân, vì dân; hành động vì lợi ích của nhân dân. Mọi chủ trương, quyết sách của thành phố, dù lớn đến đâu, cuối cùng cũng phải hướng tới mục tiêu cao nhất: nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khi lòng dân được lắng nghe, khi ý dân được phản ánh trung thực, khi mỗi quyết sách xuất phát từ thực tiễn đời sống thì HĐND sẽ mạnh hơn, chính quyền sẽ hiệu lực hơn và niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố vững chắc hơn.

Ông Quang cho rằng, yêu cầu đặt ra đối với thành phố Đà Nẵng là phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng vai trò là một cực tăng trưởng của cả nước; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chính trong bối cảnh đó, yêu cầu đối với HĐND thành phố nhiệm kỳ mới là rất lớn, rất nặng nề nhưng cũng là cơ hội để thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm trước nhân dân.

Vì vậy, ông Quang đề nghị HĐND thành phố và các đại biểu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: tiếp tục khẳng định rõ vị trí, vai trò của HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; qua đó, phát huy mạnh mẽ vai trò trong cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, mỗi nghị quyết phải thực sự là công cụ tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy các dự án động lực; vừa bảo đảm đúng pháp luật, vừa thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; góp phần đưa Đà Nẵng đi đầu trong thử nghiệm, hoàn thiện thể chế, tham gia hình thành và dẫn dắt các mô hình phát triển mới của cả nước, từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo của khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả; khắc phục triệt để tính hình thức, nâng cao chất lượng thẩm tra, chất vấn, giải trình; tăng tính tranh luận, phản biện; mỗi quyết sách phải dựa trên thực tiễn, dữ liệu và chịu trách nhiệm đến cùng.

Nâng cao chất lượng giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm; giám sát đến cùng, làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng "giám sát xong để đó"; chú trọng các lĩnh vực như dự án trọng điểm, cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ.

"Tinh thần xuyên suốt là biến nghị quyết thành kết quả cụ thể, nói là làm, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Ông Quang cho rằng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 mở ra với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đi đầu trong đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, HĐND thành phố khóa XI sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan dân cử tiêu biểu, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và phát triển bền vững.

"Tôi đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố từ hôm nay phải bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Mỗi quyết định, mỗi hành động phải hướng tới mục tiêu cao nhất: phục vụ nhân dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.