Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: Bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ, gián đoạn

Mạnh Cường
14/04/2026 09:03 GMT+7

HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung kiện toàn bộ máy và bầu các chức danh chủ chốt.

Sáng nay 14.4, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất và tiến hành các nội dung theo thẩm quyền, trong đó có công tác bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, cho biết đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tổ chức ngay sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch HĐND Đà Nẵng:'Phải bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ, gián đoạn' - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc kỳ họp

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Dũng, cuộc bầu cử vừa qua là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng, thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri đối với các đại biểu dân cử, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Kỳ họp thứ nhất được xác định là dấu mốc quan trọng trong việc chuyển giao trọng trách giữa hai nhiệm kỳ, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền thành phố, tạo nền tảng để bộ máy nhà nước ở địa phương sớm đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Trong chương trình làm việc, HĐND thành phố sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu HĐND khóa XI; tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND thành phố. Đây là những nội dung có ý nghĩa quyết định đối với việc hình thành bộ máy lãnh đạo, điều hành và tổ chức hoạt động trong suốt nhiệm kỳ.

Đáng chú ý, xuất phát từ yêu cầu phát triển thực tiễn, kỳ họp đã bổ sung nội dung làm việc buổi chiều để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số vấn đề trên các lĩnh vực đô thị, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội và pháp chế do UBND thành phố trình.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, việc bổ sung chương trình không làm thay đổi tính chất của kỳ họp thứ nhất mà cho thấy yêu cầu cấp thiết đặt ra là bộ máy mới phải nhanh chóng bắt tay vào công việc, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để chậm trễ hay gián đoạn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Điều này đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND và UBND thành phố trong việc cụ thể hóa chủ trương, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để bộ máy vận hành hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng cho biết toàn bộ nội dung, từ công tác nhân sự đến việc quyết nghị các vấn đề cấp thiết, đều tác động trực tiếp đến chất lượng hoạt động của HĐND, UBND thành phố cũng như hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền.

"Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị các đại biểu HĐND thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; bám sát quy định của Đảng, pháp luật; xem xét, quyết định đúng đắn các nội dung thuộc thẩm quyền, nhất là công tác nhân sự, bảo đảm lựa chọn được những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới", ông Dũng nhấn mạnh.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận