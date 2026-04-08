Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực tại Đà Nẵng

Từ "giảm lượng" đến "tăng chất"

Trước những đòi hỏi mới của quá trình phát triển, việc đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Đà Nẵng, quá trình này được triển khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và mang tính đột phá.

Thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xác định rõ: tinh gọn bộ máy không chỉ nhằm giảm đầu mối mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai, thành phố đã xây dựng lộ trình cụ thể, bài bản, thể hiện quyết tâm cao. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được xem là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính chất của một "cuộc cách mạng" trong hệ thống chính trị.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) Ảnh: Mai Quang

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận của Đà Nẵng không dừng lại ở việc giảm số lượng cơ quan, đơn vị, mà hướng tới thay đổi về chất. Việc tinh gọn được đặt trong tổng thể yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị, cải cách hành chính và tăng cường hiệu quả phục vụ.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động rà soát, sắp xếp lại đầu mối bên trong từng cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm và yêu cầu phát triển. Đây không phải là quá trình cắt giảm cơ học mà đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

Một trong những quan điểm xuyên suốt của thành phố là mọi cải cách đều phải hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là xu hướng quản trị hiện đại, trong đó chính quyền không chỉ thực hiện chức năng quản lý mà còn đóng vai trò là "chính quyền phục vụ", lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả.

Một thách thức lớn trong quá trình tinh gọn bộ máy là làm sao vừa giảm đầu mối, vừa không làm gián đoạn hoạt động, thậm chí còn phải nâng cao hiệu quả. Đà Nẵng đã lựa chọn cách tiếp cận đồng bộ, đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người.

Hướng tới nền hành chính hiện đại, phục vụ

Theo định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, việc sắp xếp tổ chức phải đi đôi với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Những vị trí chồng chéo chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh; cán bộ có năng lực được bố trí phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả.

Tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với cắt giảm đơn thuần, mà là quá trình chọn lọc, sắp xếp hợp lý để đúng người, đúng việc. Chỉ khi đội ngũ cán bộ thực sự tinh nhuệ, có năng lực và trách nhiệm, bộ máy mới vận hành hiệu quả.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được xem là "đòn bẩy" quan trọng. Khi các quy trình được số hóa, minh bạch và tự động hóa, nhu cầu về các khâu trung gian sẽ giảm, góp phần làm cho bộ máy gọn nhẹ và linh hoạt hơn.

Một điểm nổi bật trong cách làm của Đà Nẵng là sự chủ động của các cấp ủy trong triển khai nhiệm vụ. Thay vì chờ hướng dẫn chi tiết, các cơ quan, đơn vị được khuyến khích đề xuất phương án sắp xếp phù hợp với thực tiễn.

Cách làm này giúp quá trình tinh gọn trở nên linh hoạt, tránh cứng nhắc, đồng thời phản ánh đúng đặc thù của từng lĩnh vực. Quan trọng hơn, nó tạo ra sự đồng thuận và nâng cao trách nhiệm trong toàn hệ thống, nhưng vẫn đảm bảo tính thống nhất.

Phát biểu tại các cuộc họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, luôn nhấn mạnh rằng việc tinh gọn bộ máy không chỉ nhằm giảm chi phí hay tăng tính gọn nhẹ, mà mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Theo ông, nếu bộ máy được tinh gọn nhưng hoạt động không hiệu quả, không giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính, không tháo gỡ được khó khăn cho doanh nghiệp thì cải cách sẽ không đạt ý nghĩa thực chất. Vì vậy, việc tổ chức lại bộ máy phải gắn với cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực hợp lý cho cấp cơ sở. Theo đó, cấp thành phố tập trung vào hoạch định chiến lược, trong khi cấp xã, phường đóng vai trò chủ lực trong tổ chức thực thi.

Người dân đến làm thủ tục tại phường Hương Trà Ảnh: Mạnh Cường

Cùng với đó, cải cách bộ máy phải góp phần tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Chính quyền cần đóng vai trò đồng hành, chủ động tháo gỡ khó khăn, qua đó góp phần duy trì vị thế của Đà Nẵng trong nhóm địa phương có chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cao.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định mục tiêu cuối cùng của mọi cải cách vẫn là nâng cao chất lượng phục vụ. Khi bộ máy thực sự tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả, đó không chỉ là thành công về tổ chức mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Có thể thấy, với cách làm quyết liệt, linh hoạt và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thành phố Đà Nẵng đang trở thành điểm sáng trong triển khai Nghị quyết 18.